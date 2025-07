El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) fue considerado responsable del delito de soborno en actuación penal, uno de los tres por los que fue llevado a juicio, dijo este lunes la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia.

La lectura de la sentencia fue fijada para el viernes 1 de agosto. La jueza Sandra Heredia anticipó que para estos delitos la ley prevé una condena de “un monto superior a cuatro años e inferior a ocho“.

La jueza consideró que Uribe “se hará merecedor de la prisión domiciliaria como medida sustitutiva de la pena de prisión”.

Sin embargo, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena mayor, de nueve años, y una multa de 1 025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1 458 millones de pesos colombianos, unos 349 000 dólares.

El equipo de abogados del exmandatario afirmó que apelará el fallo de primera instancia.

“La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas en el sentido del fallo por la juez, las cuales serán debatidas por los canales legales establecidos para ello. Esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes”, indicó el grupo legal.

Los defensores de Uribe agregaron en un comunicado “que el fallo será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá, como lo permite la ley. Y, de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente de Colombia que recibe una condena penal. Ante ello, diversas personalidades políticas se pronunciaron.

El expresidente colombiano Iván Duque ha realizado varios pronunciamientos en su cuenta de X en solidaridad con Álvaro Uribe en las que sostiene que es inocente.

“Álvaro Uribe Vélez no está solo. Somos millones los colombianos que hemos visto probada su inocencia a lo largo de todo este proceso lleno de irregularidades y de infamias”, escribió por su parte en X el expresidente Iván Duque, cuyo mentor político fue Uribe.

En un video, recalcó que “Uribe es inocente y no está solo”. Sostiene que su integridad ha sido evidente a lo largo de su vida pública y que seguirá apoyándolo.

La condena provocó también reacciones de apoyo a Uribe del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y de varios congresistas republicanos.

“El único ‘delito’ del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria“, afirmó Rubio en un mensaje en X donde consideró “preocupante” la politización de la Justicia colombiana.

Former Colombian President Uribe’s only crime has been to tirelessly fight and defend his homeland. The weaponization of Colombia’s judicial branch by radical judges has now set a worrisome precedent.