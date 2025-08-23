“La vida es de decisiones y esta ya estaba tomada”, reflexiona Alejandro Guerrero, un actor colombiano que dejó a su familia y su carrera por unos meses al no encontrar otra opción para subsistir que pisar Ucrania y combatir en la guerra contra Rusia.

Durante años, su cotidianidad estuvo en los sets de grabación de producciones de dos de los principales canales de televisión del país. Por nombrar algunas novelas y series, participó en Hombres de Honor, Mujeres al Límite, Tu Voz Estéreo, La ley del corazón, Las muñecas de la mafia y Amar y vivir.

Con la aparición de la pandemia por el covid-19, que obligó a las productoras a pausar actividades, Guerrero quedó en el limbo hasta que decidió que su nuevo escenario sería el campo de batalla sin cámaras ni micrófonos ni libretos.

“Salir de Ucrania vivo es una lotería”, dice el bogotano, de 51 años, sobre la guerra con Rusia, que ha dejado alrededor de 250.000 soldados rusos y 100.000 soldados ucranianos muertos, a partir de estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Esto sumado a los 13.883 civiles asesinados desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, señalan cifras con corte a julio de 2025 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A continuación, el colombiano relata parte de su experiencia de lo vivido durante casi siete meses en Europa del este.

‘No había otra opción’: Alejandro Guerrero, actor

Después de la pandemia la cosa cambió seriamente. En cuarentena, dije: “Ay, por Dios, ¿ahora qué vamos a hacer?”. Para el gremio artístico fue muy complejo porque todo paró. El mundo paró, pero las obligaciones no.

Con mis ingresos como actor, compraba motos y hacía negocios. En la pandemia, la economía se vio muy afectada y los negocios se fueron a pique. Fue angustiante. Tocó vivir de los ahorros. Como todo el mundo, yo tenía créditos y no podía pagarlos. Las deudas se convirtieron en una bola de nieve.

Cuando se empezó a reactivar la economía, todo lo que yo ganaba era para pagar las deudas. Ahí aparecieron el desespero y la angustia. Justo en medio de ello, alguien me habló de Ucrania.

De joven, estuve en el Ejército, así que contaba con experiencia militar. Además, estaba bien físicamente a pesar de mi edad. Solo que era una decisión muy compleja porque yo no tenía ni 20 ni 30 años. Ahora, tenía dos hijos, una niña y un niño. Soy muy apegado a mi niña, por lo que era muy difícil. Lo pensé como tres meses y no había otra opción.

“Estoy allá un tiempo y al menos consigo para pagar las deudas más apremiantes”, dije. La gran mayoría de latinos vamos allá por lo mismo: la plata. Solucionar deudas. Yo sabía del conflicto en Ucrania, pero no tenía ni idea de las condiciones militares. Tenía claro que muy probablemente podía morir.

Me contacté con la unidad en Ucrania para iniciar todos los trámites. Me indicaron que, una vez firmara el contrato, comenzaba a ganar. También me habían hablado de un seguro de vida. Si me pasaba algo, que era muy probable, mi hija iba a quedar asegurada con ese dinero.

No le dije a mi familia que me iba, solo a mis hijos y a la mamá de ellos. Mi despedida en el aeropuerto fue un mar de lágrimas. Muy difícil explicarle a mi hija que me iba a una guerra. La vida es de decisiones, para bien, para mal, y esta ya estaba tomada. Volé en abril de 2023.

Temor y riesgo en Ucrania

El viaje, que debí costear con plata prestada, me llevó hasta la frontera entre Polonia y Ucrania. Tan pronto usted cruza la frontera ya es otro mundo porque con un pie en Ucrania ya está en riesgo. Ni pensar en devolverse. ¿A qué? ¿Cómo?

Allá me recogieron en un bus y me trasladaron hasta otro punto. Desde el principio, los ucranianos, tanto militares como civiles, fueron muy amables. A mi llegada, nos dieron alimentación, no era comida de hotel, pues es un país en guerra.

Luego, fuimos a una base militar para recibir instrucciones, donde me encontré con europeos, colombianos y más latinos. Seguimos a una unidad de entrenamiento y pasó bastante tiempo para que saliéramos a las unidades de combate. Por mi nivel de inglés, en algún momento me designaron como comandante de escuadra, de 62 hombres.

Estando allá me di cuenta de muchas cosas. Primero, yo pensaba que el pago que iba a recibir era desde el primer día; resultó ser que se pagaba desde que uno llegaba al área.

La remuneración básica era de 500 dólares por mes (alrededor de 1’9 millones de pesos colombianos) y solo cuando se estaba en el frente de batalla subía a 3.000 dólares el mes (casi 12 millones de pesos colombianos). Segundo, las condiciones no eran para nada favorables.

Uno de los documentos que yo firmé decía ‘usted está consciente de que va a entrar en un conflicto como la Primera o Segunda Guerra Mundial’. Al inicio pensé que era retórica. Y no. En Ucrania se da una nueva guerra. Entonces, usted puede ver en cualquier momento un misil cruzar por los aires, artillería, tanques de guerra… Piense en esas películas de la Segunda Guerra Mundial, pero con tecnología.

El Ejército ucraniano hace todo lo posible, una tarea formidable en términos militares. Ucrania es un pueblo valiente y resiliente. Se están defendiendo de un invasor, luchan por sus hijos, familias… Luchan por sobrevivir y se siente su dolor en muchos aspectos.

Durante mis labores, aparecían los comentarios: “Uy, la misión salió mal, se fueron diez hombres y llegaron dos”. Los ucranianos siempre se preocupaban por nuestro bienestar, pero había un punto en el que yo reflexionaba: no se justificaba tal riesgo por lo que se recibía.

Todo el tiempo se estaba con angustia y temor. Usted no sabe en qué momento va a caer un misil o va a aparecer un dron y se acaba su mundo.

La entrevista que se salió de control

En julio de 2023, a los pocos meses, di una entrevista para una emisora de radio en Colombia. Una de las preguntas que me hicieron fue qué le diría a la gente que planeaba ir a combatir. Mi respuesta fue clara: no vengan en este momento porque no se justifica. Ese era mi punto de vista, mi opinión personal. Jamás hablé en malos términos del Ejército ucraniano.

Dos días después, mi comandante, la mujer más valiente que he conocido en este mundo, me buscó. “Acabo de ver un video de TikTok”, dijo y me preguntó por qué había dicho eso. Ellos lo tomaron mal, se armó un problema bastante serio. Lo consideraron como una afrenta y eso contribuyó a que se rompiera mi contrato.

Es como cuando usted tiene a alguien en su casa, lo acoge y esa persona dice algo no con mala intención, pero se pierde la confianza.

Yo tampoco era la primera persona que decía “no vengan”. No lo hice de mala manera. Solo que al viralizarse una parte de la entrevista así en redes sociales fue terrible. De diez comentarios, ocho eran negativos porque me tildaban de asesino.

“Eso le pasa, allá no es televisión”, comentaban sin saber que yo contaba con experiencia militar y sin saber las razones que me habían llevado a ir.

Allá estaban ofendidos conmigo con justa razón. En algún momento, creo que en el fondo entendieron que no lo hice de mala manera ni quise afectar las fuerzas militares. Yo había viajado miles de kilómetros para defender a Ucrania, cosa que ellos valoran mucho. Entendieron que yo no era enemigo de ellos.

¿Valió la pena?

Mi salida de Ucrania se concretó. Regresé a Colombia en octubre de 2023. Me fui pesando 92 kilos y llegué pesando 72 kilos. Volví lastimado de un brazo y de una pierna; no herido de guerra, pero con un par de lesiones. E

l reencuentro con mi hija ha sido el mejor de la vida. Ella es mi motor en muchos aspectos, entonces, me tiene muy feliz y contento.

Recuerdo que estuve en mi casa un domingo, dormí todo el lunes y al día siguiente estaba buscando casting y presentándome.

Logré en diciembre de 2024 grabar una novela para un canal de televisión nacional. Casualmente, es un coronel del Ejército. Sé hacer rappel, paracaidismo y más, tengo habilidades que no había explotado en la televisión. ¡Cómo es la vida! Ahora, tocó. Estoy trabajando juicioso.

Salir de Ucrania vivo es una lotería. ¿Que si valió la pena? Todo el mundo me hace esa pregunta. Sí valió la pena. Siento que fue una causa noble ir a defender un pueblo que está siendo asesinado, hice grandes amigos, me llevo grandes recuerdos y no hice algo malo.

Fue una gran experiencia que jamás olvidaré. Aprendí que hay que aprovechar cada minuto de la vida con las personas que usted quiere, a pesar de las circunstancias.

A mí me gustaría volver a Ucrania después de la guerra para reconstruir el país. ¿Por qué no vivir en Ucrania? Los ucranianos son muy buenas personas. Les ha tocado ser fuertes en muchos aspectos en defensa de su pueblo, de sus raíces, de su gente.

‘Fácil criticar cuando usted no pasa necesidades’

Hay cientos de colombianos en la guerra. La Cancillería puede que no tenga ni la más remota idea de cuánta gente viaja. Hace poco escuché que 52 colombianos habían muerto. No. Allá han muerto cientos.

No solo hay colombianos en Ucrania, hay franceses, japoneses, norteamericanos, lituanos, surcoreanos… De todas las partes del mundo. Estamos bajo contrato del Ministerio de Defensa de Ucrania, no estamos cometiendo ningún delito. Simplemente, estamos aprovechando la experticia militar y nos pagan por eso. Hay unos riesgos, sí. La gran mayoría sabe a lo que va.

Creo que la mayoría de latinos vamos por conseguir dinero, para ahorrar, para ayudar a nuestras familias. Es muy diferente a la realidad del europeo que va a Ucrania, quienes en mayoría van por sus ideales, porque tuvieron el abuelo, el bisabuelo, que estuvo en la Primera y Segunda Guerra Mundial.

Me enteré de que están gestionando un proyecto de ley para evitar el reclutamiento de colombianos. Me parece terrible que criminalicen un acto de mi libre albedrío. No se pueden criminalizar la experticia y conocimiento militar de personas que van a rebuscarse su vida. Es como criminalizar a los ingenieros y a todas las profesiones de los colombianos que van a buscar oportunidades en el extranjero.

Es fácil criticar cuando usted no está pasando necesidades. Criticar que alguien vaya a rebuscarse la vida es completamente absurdo. Para mi caso, nadie sabía la necesidad que yo estaba afrontando. Nadie puede juzgarlo a usted porque nadie está viviendo su realidad.

El proyecto de ley con el que buscan prohibir reclutamiento de mercenarios colombianos

Con corte a febrero de 2025, la Cancillería de Colombia contabilizaba 64 colombianos muertos en la guerra en Ucrania y otros 122 compatriotas desaparecidos en combate, expresó al medio El País. EL TIEMPO consultó a la autoridad sobre las cifras reportadas a agosto y está a la espera de una respuesta para actualizar las del presente artículo.

En medio de la ida de colombianos a Ucrania y otras regiones como mercenarios, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia radicó desde 2024 un proyecto de ley en el Congreso, mediante el cual busca avalar la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989.

Dicha convención de las Naciones Unidas define a un mercenario como aquel que:

“Sea reclutado especialmente localmente o en el extranjero para luchar en un conflicto armado.

Está motivado a participar en las hostilidades esencialmente por el deseo de beneficio privado y, de hecho, se le promete, por o en nombre de una parte en el conflicto, una compensación material sustancialmente superior a la prometida o pagada a combatientes de rango y funciones similares en las fuerzas armadas de esa parte.

No es nacional de una parte en conflicto ni residente de un territorio controlado por una parte en conflicto.

No es miembro de las fuerzas armadas de una de las partes en conflicto.

No haya sido enviado por un Estado que no sea parte en el conflicto en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas”.

Según ha explicado la Cancillería de Colombia, si el país se acoge a la convención, podría considerar como prohibidas y hasta castigar como delitos graves las actividades del mercenarismo.

“La importancia de este instrumento radica en que le permite a Colombia enfrentar las organizaciones que instrumentalizan a los militares colombianos retirados, a veces con engaños; combatir las prácticas que atentan contra el orden público y constitucional y promueven delitos de lesa humanidad como genocidio o crímenes de guerra, y facilita una mayor compresión del fenómeno de las empresas militares de seguridad privada”, agregó.

El proyecto superó en mayo de este 2025 el tercer debate en la Cámara de Representantes y sigue aún en trámite.

