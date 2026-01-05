Gobierno de Venezuela ordena detenciones a quienes celebraron la captura de Maduro

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Gobierno de Venezuela emitió un decreto de conmoción exterior que ordena la “búsqueda y captura inmediata” de todas las personas que celebraron públicamente la detención de Nicolás Maduro, así como de quienes promovieron o apoyaron la intervención militar de Estados Unidos.

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Gobierno de Venezuela ordena detenciones

La medida fue revelada el pasado, 3 de enero de 2026, por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en medio de un clima de fuerte incertidumbre política y social, informó El Tiempo de Bogotá.

El decreto, publicado el mismo día de la captura del derrocado jefe del régimen, establece la activación de operativos policiales a escala nacional.

“Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos”, señala textualmente el artículo 5 del documento, según recoge El Tiempo de Bogotá.

La orden instruye de forma expresa a todos los cuerpos de seguridad del Estado a ejecutar acciones coordinadas en todo el país.

Además, el artículo 4 faculta al Presidente de la República, mediante decreto, a dictar “otras medidas de orden social, económico o político que estime convenientes” para, según el texto oficial, restablecer la normalidad en el menor tiempo posible y superar la situación excepcional que motivó la declaratoria de conmoción exterior.

El decreto fue suscrito por Nicolás Maduro, semanas atrás

Delcy Rodríguez indicó que el decreto fue suscrito por Nicolás Maduro semanas atrás y aseguró que el texto ya fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia para que evalúe su constitucionalidad. Asimismo, hizo un llamado a que todas las disposiciones contenidas en el documento “se ejecuten de inmediato”, destacó El Tiempo de Bogotá.

La orden gubernamental contrasta con las recientes declaraciones del presidente electo, Edmundo González, quien afirmó que la normalización del “país real” solo será posible cuando se libere a todos los ciudadanos detenidos por razones políticas.

González calificó a estas personas como “rehenes de un sistema de persecución” y pidió respetar sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por los venezolanos en las elecciones del 28 de julio de 2024.

La aplicación del decreto generó preocupación entre sectores políticos y organizaciones civiles por su impacto en las libertades fundamentales.

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