El Gobierno de Venezuela pidió este martes 26 de agosto el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, frente a lo que califica como “amenazas de Estados Unidos”. También expresó su preocupación por el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares del país norteamericano en el Caribe.

Más noticias

El Ejecutivo de Nicolás Maduro busca el respaldo de Guterres para “restablecer la sensatez” en América Latina y el Caribe. Según el canciller venezolano, Yván Gil, Washington representa una amenaza para la región, pese a que en 2014 fue declarada como “zona de paz”.

Reunión con la ONU y advertencias de EE.UU.

Gil transmitió estas preocupaciones durante una reunión con el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla. El encuentro ocurrió una semana después de que Estados Unidos advirtiera que está preparado para “usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas hacia su territorio.

Washington incluyó en esa advertencia el envío de buques y soldados a aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela. Además, el Gobierno estadounidense duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar a Nicolás Maduro, a quien acusa de violar sus leyes de narcóticos.

Gil aseguró que la administración del presidente Donald Trump atenta contra la paz regional con “falsas narrativas”. Afirmó que estas versiones buscan justificar agresiones contra Venezuela.

El canciller destacó que el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) ratificó que en Venezuela no existen cultivos ilícitos. Añadió que la misma oficina certificó los esfuerzos del Gobierno bolivariano en la lucha contra el narcotráfico.

Maduro responde y la ONU llama a la calma

El presidente Maduro aseguró el lunes que “nadie toca” a la nación caribeña. Afirmó que activó todas las fuerzas y el poder nacional para defender al país de lo que calificó como “amenazas ilegales, inmorales y criminales” de Estados Unidos.

El mandatario señaló que más del 90 % de la población rechaza los anuncios y amenazas de Trump. También explicó que el sistema de defensa venezolano atraviesa un proceso de aceleración y reorganización. Según dijo, ese sistema se mantiene desplegado las 24 horas, con capacidad de combate y lucha armada.

El jueves pasado, el secretario general de la ONU pidió tanto a Venezuela como a Estados Unidos resolver sus diferencias por medios pacíficos.

La portavoz adjunta de Guterres, Daniela Gross, afirmó que el secretario sigue de cerca los acontecimientos entre ambos Gobiernos. Agregó que “urge a los dos gobiernos a desescalar las tensiones y ejercer la contención”.

Con información de EFE

Te recomendamos