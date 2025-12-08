El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este lunes 8 de diciembre de 2025 que la Administración de Donald Trump revocó 85 000 visas a extranjeros, más del doble que durante el gobierno de Joe Biden.

Entre los visados anulados se encuentran los de 8 000 estudiantes internacionales, así como de ciudadanos que enfrentaron problemas legales por conducir bajo los efectos del alcohol, agresiones o robos, causas que representaron casi la mitad de las revocaciones.

Un funcionario del Departamento de Estado señaló que estas personas representan “una amenaza directa para la seguridad de nuestras comunidades”. La información fue reportada por EFE.

Medidas para reducir la inmigración y controlar el ingreso

Reducir drásticamente la inmigración ha sido un objetivo central de la Administración Trump desde enero pasado. Además de las cancelaciones, el gobierno estadounidense instauró procesos más estrictos para otorgar visas, incluyendo la evaluación de la actividad de los solicitantes en redes sociales. Según el funcionario, participar en protestas universitarias, como las contra la ofensiva israelí en Gaza, también motivó revocaciones a centenares de estudiantes.

Nuevas restricciones laborales y en redes sociales

La revisión de visas ahora incluye antecedentes laborales relacionados con plataformas de verificación o moderación de contenidos en línea. La medida responde a la instrucción del secretario de Estado, Marco Rubio, de impedir la entrada a quienes “censuren a los estadounidenses“.

El funcionario aclaró que la decisión sobre la concesión de un visado considera la totalidad de las circunstancias del solicitante, y no un solo factor aislado.

Impacto y proyecciones futuras

Analistas destacan que estas medidas reflejan un endurecimiento del control migratorio y un enfoque más restrictivo hacia estudiantes y trabajadores extranjeros.

Expertos advierten que la política podría afectar la participación de ciudadanos internacionales en universidades y programas laborales en Estados Unidos durante los próximos años. La Administración prevé mantener esta línea de acción para reforzar la seguridad nacional y limitar la inmigración irregular.

Con información de EFE