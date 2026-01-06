El Gobierno de Cuba reveló este martes, 6 de enero de 2026, la identidad de los 32 militares cubanos fallecidos tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela, una operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, según informó la prensa estatal de la isla y recogió EFE.

Gobierno cubano confirmó la identidad de militares

Entre los fallecidos figuran dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y tres capitanes del Ministerio del Interior (Minint), además de nueve soldados en reserva pertenecientes al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar). Las autoridades precisaron que el militar más joven era un teniente de 26 años, mientras que el de mayor edad era un coronel de 67 años, detalló EFE.

La lista completa de los nombres fue difundida a través de medios oficiales cubanos en el marco de los dos días de duelo nacional decretados por el Ejecutivo, tras la confirmación oficial de las muertes el pasado domingo.

De acuerdo con el Gobierno isleño, los militares “cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos” durante la ofensiva, indicó EFE.

Desde hace años, analistas internacionales habían señalado que el primer anillo de seguridad personal de Nicolás Maduro estaba integrado mayoritariamente por ciudadanos cubanos, una versión que ni Caracas ni La Habana habían confirmado públicamente hasta ahora. La revelación de las identidades refuerza esas tesis sobre la estrecha cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

Venezuela era considerado aliado político de Cuba

Venezuela era considerado el principal aliado político y económico de Cuba, especialmente por los envíos regulares de crudo que sostenían la producción energética de la isla. La captura de Maduro y la muerte de militares cubanos suponen un golpe significativo para La Habana, que enfrenta una compleja situación económica.

Cuba importa cerca del 80 % de los alimentos y combustibles que consume, en un contexto de caída del turismo, reducción de remesas y dificultades en sus misiones médicas en el exterior, factores que agravan el impacto de la crisis venezolana en la isla.

