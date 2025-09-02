Un alarmante repunte en las muertes por desnutrición se registró en la Franja de Gaza durante agosto de 2025. Según el Ministerio de Sanidad, ese mes se contabilizaron 185 fallecimientos por hambre, más de la mitad de los reportados desde el inicio de la ofensiva militar israelí en octubre de 2023.

Personas siguen muriendo por hambre en Gaza

En conjunto, julio y agosto concentraron el 81 % de las muertes por desnutrición en la zona. Mientras que en la primera mitad de 2025, los casos fueron entre 0 y 6 por mes. Julio marcó un quiebre con 97 fallecimientos, seguido por el incremento en agosto.

El crecimiento de muertes coincide con el periodo de bloqueo total impuesto por Israel entre marzo y mayo de 2025, que restringió el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza.

Aunque en mayo se anunció la entrada limitada de provisiones y, posteriormente, en julio, las denominadas pausas humanitarias en algunas rutas, el flujo de camiones sigue siendo insuficiente.

Israel informó que en junio ingresaban entre 50 y 100 camiones diarios, cifra que aumentó a 200 tras las pausas y recientemente a 350 camiones por día.

Sin embargo, las organizaciones humanitarias y el Gobierno de Gaza exigen un mínimo de 500 unidades diarias para cubrir las necesidades básicas de la población.

Además, las rutas hacia la ciudad de Gaza, en el norte, donde la situación es más crítica, han sido restringidas, limitando aún más la asistencia en las zonas más afectadas.

Niñez bajo amenaza: el 36 % de las víctimas son menores

De los 348 fallecidos por desnutrición desde octubre de 2023, al menos el 36 % correspondió a niños, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

Esa realidad ha llevado al Grupo de Clasificación de Seguridad Alimentaria (IPC), respaldado por la ONU, a declarar una situación de hambruna en el norte de Gaza, donde habita la mitad de la población del enclave.

En lo que va de 2025, ya se han reportado 295 muertes por hambre, frente a solo 4 en 2023 y 49 en todo 2024. Solo este martes, Sanidad reportó al menos 13 nuevas muertes por desnutrición, incluidos tres niños.

Crisis sanitaria y desplazamiento

La crisis humanitaria ocurre en un territorio devastado por los bombardeos israelíes y con más de 2 000 000 de habitantes desplazados, concentrados en menos del 25 % del territorio no ocupado por fuerzas israelíes. El sistema de salud está colapsado: 22 hospitales están fuera de servicio y 16 operan parcialmente, con una tasa de ocupación hospitalaria que supera el 200 %.

En este contexto, la desnutrición severa se ha convertido en una de las principales causas de muerte en Gaza, mientras la comunidad internacional intensifica los llamados a permitir el ingreso sostenido y suficiente de ayuda humanitaria para evitar una catástrofe mayor.

Con información de EFE

