Gaza cierra 2025 con 71 000 fallecidos y un alto el fuego aún incierto

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Gaza entró en 2025 soñando con la tregua que comenzó a finales de enero, cuando los fallecidos por la ofensiva israelí superaban los 47 000.

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El año concluye en un alto el fuego impredecible y con 71 000 fallecidos después de que Israel reanudara sus ataques, la hambruna se agravara y las acusaciones cobraran fuerza.

El 19 de enero de 2025 comenzó el cese de hostilidades. Estaba estructurado por etapas, pero la ambigüedad al plantear su evolución (que dejaba todo a la suerte de unas negociaciones que debían producirse con la tregua en marcha) provocó un estancamiento que Israel rompió retomando los bombardeos el 18 de marzo.

La tregua rota de enero a marzo

Del 19 de enero al 1 de marzo de 2025, Hamás entregó a 38 rehenes vivos y muertos (33 israelíes y 5 tailandeses). Israel liberó, a cambio, a unos 2 000 prisioneros palestinos.

Más de medio millón de gazatíes desplazados en el centro y sur de Gaza, según datos de la ONU, pudieron volver al norte cuando el Ejército israelí abrió el corredor de Netzarim, que partía el enclave en dos.

Pero la mayoría sólo encontraron escombros, en una Franja con el 81 % de sus estructuras destruidas.

Pronto ambas partes se acusaron de vulnerar el acuerdo. Israel mató a más de un centenar de gazatíes en esos dos meses, no cumplió con las cantidades acordadadas de ayuda para entrar en Gaza, sometió a palizas a los presos palestinos antes de liberarlos y retrasó su liberación en varias ocasiones.

Mientras las autoridades israelíes denunciaron las ceremonias macabras que las milicias organizaban para liberar a los rehenes o que Hamás se apropiaba de la ayuda humanitaria (algo de lo que, según la ONU, no hay pruebas).

Bajo este pretexto, el 2 de marzo (cuando la primera fase debería haber concluido) Israel bloqueó totalmente el acceso de ayuda humanitaria la Franja, donde no entraron comida. medicinas o combustible en 11 semanas.

Las negociaciones de la segunda fase nunca avanzaron e Israel retomó los bombardeos el 18 de marzo, matando a más de 400 gazatíes.

Hambruna en Gaza

El bloqueo de la ayuda humanitaria continuó hasta el 19 de mayo , cuando Israel reanudó un acceso muy limitado.

El 27 comenzaron a funcionar los puntos de reparto de alimentos de la estadounidense Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), custodiados en su interior por mercenarios estadounidenses y en el exterior por soldados israelíes: más de 2 100 personas murieron en ellos o tratando de asaltar camiones con comida hasta su cese, el 24 de noviembre.

Fueron 11 semanas sin entrada de alimentos y su limitado acceso posterior, que provocaron una subida exponencial de los precios (un kilo de patatas llegó a costar 100 dólares) y dispararon los índices de desnutrición en Gaza.

El 22 de agosto de 2025, la ONU declaró oficialmente la hambruna. A lo largo del mes la desnutrición le costó la vida a 185 personas, según la Sanidad gazatí.

En agosto también tuvo lugar el asesinato de uno de los periodistas más famosos del enclave, Anas al Sharif. Israel lo acusó de pertenecer a Hamás y lanzó un ataque de precisión que acabó con su vida y las de otros cinco informadores.

Al menos 53 periodistas han muerto en Gaza en 2025, según el Comité Internacional para la Protección de Periodistas.

Pese a la creciente presión internacional, con cada vez más países anunciando su intención de reconocer al Estado palestino como represalia por la violencia en Gaza, Israel aprobó extender su ofensiva a toda la Franja, incluidas las zonas que antes evitaba ante la posible presencia de rehenes.

Ofensiva terrestre en Gaza

El 16 de septiembre de 2025 lanzó su ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza como parte del plan, cuando en la capital se refugiaban en torno a un millón de personas.

Ese mismo día, una comisión independiente de la ONU determinó que Israel está cometiendo un genocidio, sumándose a la denuncia de otros organismos internacionales como Amnistía Internacional u organizaciones israelíes como B’Tselem.

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Con información de EFE