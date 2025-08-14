Una investigación de la Universidad de Edimburgo concluyó que los gatos desarrollan demencia de manera similar a los humanos con enfermedad de Alzheimer, lo que podría suponer un avance en el desarrollo de nuevos tratamientos.

El hallazgo fue difundido por la BBC y calificado por los expertos como un “modelo natural perfecto” para estudiar esta patología.

El estudio, publicado en la revista European Journal of Neuroscience, analizó el cerebro de 25 gatos que, en vida, mostraban síntomas como confusión, alteraciones del sueño y aumento de vocalización.

La autopsia reveló acumulación de beta-amiloide, proteína tóxica característica del Alzheimer, en las sinapsis, uniones que permiten la comunicación entre neuronas. Su pérdida provoca deterioro de la memoria y las funciones cognitivas, tal como ocurre en los humanos.

Beneficios para humanos y mascotas

El doctor Robert McGeachan, de la Real Escuela de Veterinaria de Edimburgo, explicó que este descubrimiento permite explorar si los tratamientos prometedores contra el Alzheimer humano podrían aplicarse también a mascotas que envejecen. “Nuestros hallazgos destacan las sorprendentes similitudes entre la demencia felina y la enfermedad de Alzheimer en personas”, declaró a la BBC.

Hasta ahora, los estudios se realizaban principalmente en roedores modificados genéticamente, especie que no desarrolla demencia de forma natural.

Según los investigadores, el hecho de que los gatos padezcan cambios cerebrales similares de manera espontánea los convierte en un modelo más preciso que los animales de laboratorio tradicionales.

La profesora Danielle Gunn-Moore, experta en medicina felina, subrayó que esta investigación también abre la puerta a mejorar el tratamiento de la demencia felina, una condición angustiosa tanto para el animal como para su dueño. “Será beneficioso para gatos, personas con Alzheimer y sus familias”, afirmó a la BBC.

El equipo detectó, además, un proceso de poda sináptica anormal, en el que células de apoyo cerebral, como astrocitos y microglía, eliminaban sinapsis afectadas. Aunque este mecanismo es normal en el desarrollo, su reactivación en la vejez contribuye a la pérdida de memoria.

La investigación fue financiada por Wellcome y el Instituto de Investigación de la Demencia de Reino Unido, con participación de científicos de las Universidades de Edimburgo, California y Scottish Brain Sciences.

