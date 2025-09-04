El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó este jueves, 4 de septiembre de 2025, sobre la desarticulación de una red criminal que habría sustraído cientos de miles de dólares en diésel de gasolineras en al menos una docena de condados del estado.

Más noticias

La operación, denominada Van Diesel, dejó como resultado la detención de 10 personas, siete de ellas supuestos inmigrantes indocumentados, según un comunicado de la Gobernación recogido por EFE.

De acuerdo con la Fiscalía, los acusados enfrentan cargos de conspiración y asociación ilícita bajo la ley RICO, al estar vinculados a la operación de una empresa criminal dedicada de manera sistemática al robo de combustible.

Además, cuatro de los detenidos fueron imputados por lavado de dinero, con transacciones superiores a los 100 000 dólares. Las investigaciones determinaron que el grupo utilizaba camionetas modificadas ilegalmente con tanques ocultos de hasta 500 galones para transportar el diésel sustraído directamente de los depósitos de almacenamiento en estaciones de servicio.

Ganancias ilícitas

La red habría obtenido al menos 400 000 dólares en ganancias ilícitas, aunque las autoridades sospechan que la cifra real podría ser mucho mayor.

Tres de los implicados son residentes permanentes legales en Estados Unidos y podrían perder su estatus migratorio en caso de ser condenados. “Este tipo de robo pone en riesgo a los conductores, socava la integridad del suministro de combustible y afecta directamente a los negocios locales”, advirtió el alguacil del condado de Hillsborough, Chad Chronister, al presentar los resultados del operativo junto al fiscal Uthmeier.

El comunicado oficial detalló que los acusados enfrentan penas que, en conjunto, podrían sumar hasta 90 años de prisión. La Fiscalía subrayó que la investigación se mantiene abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

Este caso refuerza la estrategia de las autoridades estatales contra el crimen organizado que afecta a la infraestructura energética y a la seguridad económica de Florida, señaló EFE.

Enlace externo: Florida