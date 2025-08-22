El Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró este viernes la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y crítico con él. La diligencia forma parte de una investigación sobre documentos clasificados, según informó NBC News.

Más noticias

El FBI señaló que realiza una “actividad autorizada en la zona” donde vive Bolton, en el estado de Maryland. Medios digitales como The Bulwark difundieron fotografías del fuerte operativo policial desplegado desde primeras horas en el lugar.

El operativo del FBI en la casa de John Bolton, exasesor de Donald Trump

El registro comenzó a las 7 de la mañana en la vivienda de Bolton, ubicada en Bethesda, cerca de Washington. Fuentes citadas por medios estadounidenses indicaron que el objetivo era determinar si Bolton compartió ilegalmente o posee información clasificada.

El director del FBI, Kash Patel, escribió en la red social X que “Nadie está por encima de la ley” y que los agentes se encuentran en una “misión”, aunque no precisó si se refería al allanamiento. Su segundo al mando, Dan Bongino, afirmó que “no se va a tolerar la corrupción pública”.

NO ONE is above the law… @FBI agents on mission — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) August 22, 2025

El presidente Donald Trump aseguró desconocer el proceso y dijo que se enteró por televisión. Explicó que pidió a la fiscal general, Pam Bondi, no informarle sobre el tema: “No quiero saber, pero tendrán que hacer lo que tengan que hacer”, declaró durante una visita a una exposición cerca de la Casa Blanca.

Trump también calificó a Bolton como “un tipo bastante ruin”. Añadió que lo considera “muy callado, salvo cuando puede decir algo malo sobre Trump en televisión”. Señaló que “no es una persona inteligente” y que “podría ser alguien antipatriótico, ya lo averiguaremos”.

Antecedentes de las tensiones entre Donald Trump y John Bolton

Las autoridades no han divulgado documentos judiciales contra Bolton que justifiquen el registro policial por motivos de seguridad nacional. El exasesor, muy crítico de la política internacional de Trump, ya enfrentó un intento frustrado de la primera administración del republicano para impedir la publicación de su libro The Room Where It Happened, acusado de contener información clasificada.

🚨 BREAKING: President Trump SLAMS John Bolton after the FBI raided his house this morning



"[Bolton] was one of the people that forced Bush to do the ridiculous bombings in the Middle East… he wants to always KlLL people. And he's very bad at what he does."



"He's not a smart… pic.twitter.com/iLfljS9gZF — Nick Sortor (@nicksortor) August 22, 2025

Bolton se convirtió en el tercer asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato y permaneció en el cargo un año y medio. Trump lo cesó al considerar que intentaba empujarlo hacia una acción militar en Irán.

Más recientemente, Bolton criticó la cumbre entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin. Sostuvo que el mandatario ruso manipula al presidente estadounidense en favor de los intereses de Moscú.