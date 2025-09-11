El FBI de Estados Unidos intensifica la búsqueda del responsable del asesinato de Charlie Kirk, activista conservador de 31 años.

FBI ofreció recompensa por captura del asesino de Charlie Kirk en Utah

El crimen ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad Utah Valley. Las autoridades ofrecen una recompensa de miles de dólares.

La agencia federal ofreció una recompensa de 100 000 dólares por información que conduzca a la identificación y detención del sospechoso.

Las autoridades publicaron imágenes de un hombre blanco con gorra, gafas de sol y sudadera oscura, captado por cámaras de seguridad mientras descendía del tejado de un edificio del campus.

The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest. Information about this developing investigation can be found… pic.twitter.com/woZacCxYgE — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025

El FBI solicita la colaboración ciudadana para aportar pistas, fotos o videos a través de un portal web y una línea telefónica habilitada.

Investigación en curso y detalles del ataque

El FBI intensificó la investigación con un equipo de 20 agentes que ya realizaron cerca de 200 entrevistas.

Las autoridades recuperaron un rifle de cerrojo de alta potencia en un bosque cercano al campus, junto con un cartucho usado y tres sin disparar, algunos con inscripciones que sugieren posibles motivaciones extremistas.

Kirk, conocido por sus debates intensos en universidades, recibió un disparo en el cuello durante un foro en el campus.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, afirmó que buscarán la pena de muerte para el culpable una vez identificado.

La investigación analiza registros del campus y videos de seguridad para esclarecer el móvil del ataque.

Donald Trump otorgará reconocimiento póstumo

El presidente Donald Trump anunció que otorgará a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad a título póstumo, calificándolo como un “gigante” del activismo conservador.

El vicepresidente J.D. Vance acompañó el traslado del cuerpo de Kirk a Arizona en el avión vicepresidencial, junto a la esposa del activista, Erika Frantzve, y miembros de Turning Point USA, organización que Kirk cofundó.

Vance destacó el rol clave de Kirk en la victoria republicana de 2024.

Con información de EFE.

