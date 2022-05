Fallece de un infarto el marido de profesora asesinada en tiroteo en Texas

Joe García, el marido de Irma García, una de las profesoras asesinadas en el tiroteo en una escuela en Texas, falleció este jueves 26 de mayo de 2022 tras sufrir un infarto, informaron sus familiares y medios de comunicación locales

Uno de los sobrinos de la maestra, John Martínez, anunció en Twitter que Joe García ha muerto “de pena”.

Recordó que sus tíos se enamoraron cuando estaban en el instituto de secundaria y que dejan cuatro hijos -de 23, 19, 15 y 13 años- huérfanos.

El canal de televisión Fox26 de Houston, que citó a parientes, precisó que Joe García murió de un infarto.

Irma García es una de las dos maestras fallecidas en el tiroteo del martes 24 de mayo en una escuela de la localidad texana de Uvalde, donde también perdieron la vida 19 niños.

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV

La profesora llevaba 23 años ejerciendo de docente en el colegio Robb Elementary, donde se produjo la masacre y, según su hijo Christian García, que habló el miércoles 25 de mayo con la cadena NBC, se erigió en escudo humano para proteger a sus estudiantes durante el tiroteo.

Hace dos días, un joven de 18 años, Salvador Ramos, entró en el colegio Robb Elementary con un fusil y abrió fuego en su interior, antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad.

My tia did not make it, she sacrificed herself protecting the kids in her classroom, i beg of you to keep my family including all of her family in y’all’s prayers , IRMA GARCIA IS HER NAME and she died a HERO. she was loved by many and will truly be missed. pic.twitter.com/2XpdJA0q8x