El presidente ruso Vladímir Putin se volvió viral en redes sociales por sus expresiones faciales previo a la reunión que mantuvo con su homólogo, Donald Trump.

Expresiones de Vladímir Putin se viralizaron en Internet

Putin y Trump se reunieron este 15 de agosto de 2025 en la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Alaska.

El Presidente de Rusia mostró una actitud inicialmente serena, pero luego cambió por gestos de sorpresa tras las múltiples preguntas que le hicieron los periodistas sobre la guerra de Ucrania.

Su reacción, captada por las cámaras, desató una ola de memes en plataformas como X y TikTok, donde usuarios destacaron su gesto de incomodidad. Momentos después, Putin recuperó la compostura y se mostró relajado durante el encuentro.

Su lenguaje corporal proyectó camaradería calculada, buscando un ambiente diplomático favorable. La prensa destacó su “confianza serena”.

Primeros momentos del encuentro entre Trump y Putin

La dinámica entre ambos líderes, marcada por un apretón de manos y un breve trayecto en la limusina presidencial, contrastó con la tensión inicial.

Las imágenes de Putin circularon ampliamente, alimentando debates sobre su lenguaje corporal en un contexto diplomático clave.

Al llegar, Putin sonrió y bromeó con Trump, quien lo recibió con aplausos y un cálido apretón de manos. Durante el recorrido en la limusina presidencial, conocida como “La Bestia”, Putin se asomó por la ventana, observando a la prensa con curiosidad.

Cierre de la cumbre en Alaska sin acuerdo sobre Ucrania

Los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin finalizaron su cumbre en la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025, sin alcanzar un alto el fuego en Ucrania.

Durante más de tres horas, ambos líderes dialogaron sobre el conflicto y otras áreas de cooperación, pero no anunciaron acuerdos concretos.

Trump calificó las conversaciones como productivas y expresó su intención de informar a los aliados de la OTAN sobre los puntos discutidos. Putin, por su parte, destacó la importancia de pasar de la confrontación al diálogo, marcando un hito en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Diálogo sin resultados inmediatos

Trump afirmó que coincidieron en varios puntos, pero temas clave, como el conflicto en Ucrania, siguen sin resolverse. El presidente estadounidense subrayó que no habrá acuerdo hasta que todos los aspectos queden claros.

Putin mostró disposición para negociar una solución en Ucrania, pero insistió en que cualquier pacto debe considerar las preocupaciones de Rusia sobre la seguridad en Europa.

Encuentro histórico en territorio estratégico

La cumbre marcó la primera visita de un presidente ruso a Alaska, un lugar simbólico por su pasado como colonia rusa y su relevancia en la disputa por el control del Ártico.

Trump recibió a Putin con una escolta de cazas F-22 y un sobrevuelo de un bombardero B-2, en un gesto que rompió con el protocolo tradicional. Ambos líderes compartieron un trayecto en la limusina presidencial, conocida como “La Bestia”, donde conversaron en privado.

Con información de EFE.

