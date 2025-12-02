El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, fue liberado, según los registros actualizados del Federal Bureau of Prisons (BOP), tras recibir un perdón total del presidente estadounidense Donald Trump.

Juan Orlando Hernández fue sentenciado a prisión de narcotráfico

Hernández fue sentenciado en marzo de 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico y armas. Su condena incluía cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.

El exmandatario llegó extraditado en abril de 2022 desde Honduras. Su liberación se efectuó desde una prisión federal de alta seguridad ubicada en Hazelton, Pensilvania.

El Gobierno de Trump defendió el indulto con el argumento de que el proceso judicial mostró irregularidades. El presidente aseguró que la administración de Joe Biden “tendió una trampa” al exmandatario hondureño. Sectores críticos consideran que la medida debilita los esfuerzos contra el narcotráfico. Otros señalan que Hernández enfrentó un proceso marcado por motivaciones políticas.

El expresidente solicitó el indulto mediante una carta dirigida a Trump. El documento resaltaba la colaboración bilateral durante su mandato y contenía elogios directos al actual presidente estadounidense.

Medios como Axios señalan que Hernández se refirió a Trump como ‘Su excelencia’. El reporte indica que una campaña de cabildeo impulsada por Roger Stone pudo influir en la decisión final. Por ahora no se conoce el paradero de Hernández ni los pasos legales que seguirá tras su liberación.

¿Quién es Juan Orlando Hernández?

Juan Orlando Hernández Alvarado también conocido por sus iniciales JOH, es un abogado y expolítico hondureño, extraditado y condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Fue el décimo presidente de Honduras desde la constitución de 1982. Estuvo en el poder por dos mandatos consecutivos, de enero de 2014 hasta enero de 2022.

Con información de EFE