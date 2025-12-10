El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido por presunta corrupción

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles, 10 de diciembre de 2025, y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta corrupción, señaló su exministra de la Presidencia María Nela Prada.

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Luis Arce estaba solo cuando fue interceptado

Prada afirmó que Arce “estaba solo” cuando fue interceptado y subido “a un minibús con vidrios negros”. La exministra acudió a las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) para obtener más información sobre el paradero y estado del exmandatario, y aseguró que sus familiares y excolaboradores carecen de detalles oficiales sobre el operativo.

Medios locales señalaron que la detención podría estar vinculada a una investigación por el manejo del Fondo de Desarrollo Indígena durante su etapa como ministro de Economía en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no existía confirmación oficial sobre el motivo exacto de la aprehensión, informó EFE.

Luis Arce enfrenta otra causa por la denuncia de una exfuncionaria

Arce también enfrenta otra causa, abierta por la denuncia de una exfuncionaria que lo acusa de haberla embarazada y posteriormente abandonado. No obstante, se desconoce si este proceso tiene relación con su captura.

Prada recordó que el exmandatario presentó “todos los descargos” requeridos en el caso del Fondo Indígena, y sostuvo que, como expresidente, cualquier proceso debería encuadrarse en un juicio de responsabilidades. Añadió que la forma en que se ejecutó la detención constituye “un abuso por completo”.

De acuerdo con una ley vigente desde 2020, las altas exautoridades deben permanecer en Bolivia al menos tres meses tras dejar el cargo para facilitar investigaciones y evitar la impunidad en casos de corrupción.

La presidencia de Arce concluyó el 8 de noviembre, cuando asumió el centrista Rodrigo Paz Pereira. Hasta ahora, ninguna instancia del Gobierno o el Ministerio Público ha emitido una versión oficial sobre el caso, señaló EFE.

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Con información de EFE