La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima dictó la sentencia contra Toledo por adquisiciones inmobiliarias realizadas con dinero proveniente de sobornos transferidos a la empresa Ecoteva, fundada en Costa Rica por la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug.

Más noticias

La decisión judicial confirma que los fondos provinieron de pagos ilícitos realizados por las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa durante la construcción de obras públicas en Perú.

Toledo fue imputado por lavado de activos agravado en agravio del Estado, junto a su esposa Eliane Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, Shai Da On y Eva Fernenbug, quienes fueron considerados coautores del delito. Según la resolución judicial, todos ellos participaron en la transferencia, ocultamiento y adquisición de bienes con recursos ilícitos obtenidos durante su gobierno.

Toledo cumple una primera condena de 20 años de prisión

El exmandatario peruano cumple actualmente una primera condena de 20 años de prisión por colusión y lavado de activos, también relacionada con sobornos de Odebrecht para la construcción de tramos de la carretera Interoceánica.

Toledo se encuentra recluido en la cárcel Barbadillo, la prisión destinada para expresidentes ubicada en el este de Lima, donde continuará cumpliendo la nueva sentencia.

La condena refuerza el compromiso de la justicia peruana en la lucha contra la corrupción y evidencia que los casos vinculados a sobornos internacionales continúan siendo investigados y sancionados. Este fallo se suma a otros procesos abiertos contra funcionarios y exfuncionarios implicados en la red de sobornos de Odebrecht y Camargo Correa.

Con información de EFE