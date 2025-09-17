Las autoridades de Ciudad de México informaron que ascendió a 19 el número de fallecidos por la explosión de un camión de gas ocurrida el pasado, 10 de septiembre de 2025, en la alcaldía Iztapalapa.

La Secretaría de Salud Pública detalló en una actualización publicada la noche del domingo, 14 de septiembre de 2025, que además permanecen 32 personas hospitalizadas y 33 más han sido dadas de alta tras resultar heridas en el siniestro.

El balance refleja la magnitud del accidente, considerado uno de los más graves en la capital en los últimos años, según destacó EFE.

Víctimas mortales en Ciudad de México

Entre las víctimas mortales figura Fernando Soto Munguía, identificado como el conductor del camión cisterna con capacidad para 49 500 litros que volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia.

El hombre, de 34 años, permanecía en estado crítico desde el miércoles pasado y falleció en el Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las responsabilidades, mientras la opinión pública exige mayor control en el transporte de materiales peligrosos.

De acuerdo con medios locales, el peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la capital concluyó que el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor fueron factores determinantes en la volcadura.

El informe precisó que el camión de la empresa Silza circulaba a unos 50 kilómetros por hora en una zona con límite de 40, lo que provocó que el chofer perdiera el control en una glorieta. El documento pericial también señaló que el pavimento estaba seco y en buen estado, sin obstáculos como baches o topes que hubieran influido en el accidente.

Exceso de velocidad, la principal hipótesis del origen del siniestro en Iztapalapa

La fiscalía ya señaló el jueves anterior que el exceso de velocidad era la principal hipótesis sobre el origen del siniestro. El conductor, quien se encontraba hospitalizado con quemaduras graves, ha sido ahora contabilizado entre las víctimas mortales.

Con estas conclusiones, el caso refuerza la versión de que la tragedia se debió a un error humano y no a fallas en las condiciones de la vía. De acuerdo con EFE, las autoridades continuarán con las diligencias judiciales para determinar las sanciones y eventuales responsabilidades de la empresa transportista.

Con información de EFE