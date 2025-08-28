El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe volvió a poner sobre la mesa un antecedente histórico: la captura de Manuel Antonio Noriega en Panamá, en 1989. Analistas comparan ese hecho con la presión internacional que enfrenta Nicolás Maduro en Venezuela.

Estados Unidos y la invasión que derrocó a Noriega en Panamá

De acuerdo con el medio internacional La Nación, Noriega nunca fue presidente formal de Panamá, pero gobernó de facto entre 1983 y 1989. Su poder terminó la noche del 20 de diciembre de ese año, cuando 27 000 soldados estadounidenses ingresaron al país en la llamada Operación Causa Justa.

El despliegue incluyó aviones furtivos F-117 Nighthawk, helicópteros Apache y vehículos blindados Humvee.

El objetivo era capturar al dictador y asegurar el control del Canal de Panamá. El bombardeo al barrio de El Chorrillo, donde estaba el cuartel militar, destruyó gran parte de la zona y dejó un alto número de víctimas civiles.

Según La Nación, Noriega colaboró con la CIA durante la Guerra Fría, pero también estableció vínculos con gobiernos contrarios a Estados Unidos.

Se calcula que acumuló más de 772 millones de dólares en operaciones ilegales, de acuerdo con el libro ‘Tiempo de tiranos‘ de Richard Koster y Guillermo Sánchez Borbón. Tras la invasión, Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica hasta ser capturado en enero de 1990.

Noriega y Maduro acusados por narcotráfico, según Estados Unidos

El analista Pablo Játiva explica que existe una similitud clara: “En ambos casos, los mandatarios fueron acusados por la DEA y por altos funcionarios de Estados Unidos de liderar estructuras criminales”.

En el caso panameño, Noriega facilitó la distribución de drogas a través del Canal; mientras que para Washington, Maduro encabeza el Cartel de los Soles, organización vinculada con el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Játiva señala que este señalamiento sirve a Washington como justificación. “El Gobierno de Trump necesita mostrar resultados frente a la crisis del fentanilo en su país. Ese contexto convierte a Maduro en un blanco perfecto”, afirma.

Pablo Romero añade que la estrategia actual no busca una invasión masiva, sino presión política.

“Lo de Noriega no fue un desembarco para derrocar un régimen, sino un operativo para capturarle. Con Maduro, lo que busca Estados Unidos es algo similar: presión militar y política para que sus propios aliados lo entreguen”, dice.

Diferencias entre Noriega y Maduro en la política regional

Para Játiva, el contexto geopolítico marca una diferencia fundamental. “La caída de Noriega ocurrió en el fin de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos ya no tenía a la Unión Soviética como enemigo. En ese momento se impulsó la lucha frontal contra las drogas. Hoy la situación es otra: Venezuela tiene un peso mayor en la región y vínculos con actores externos”, explica.

Romero agrega un componente electoral en el caso actual: “Trump perdió apoyo entre los latinos por su política migratoria. Mostrarse firme frente a Maduro y Cuba puede devolverle esa base electoral, sobre todo en Florida, donde la diáspora venezolana y cubana tiene gran influencia política”.

Estados Unidos aumenta la presión sobre Maduro y el chavismo

Estados Unidos también ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro. Játiva sostiene que estas medidas buscan “crear disidencias internas en la cúpula chavista, motivar a militares o funcionarios a entregar pruebas o incluso al propio mandatario”.

Romero comparte esa visión: “Maduro se sostiene por sus generales y ministros. El objetivo es que cada uno empiece a salvarse negociando con Estados Unidos. Tal como ocurrió con Saddam Hussein o con Bin Laden, en algún momento un cercano puede traicionarle y entregar su ubicación”.

Los dos analistas coinciden en que la diferencia esencial con el caso de Noriega está en el peso regional de Venezuela.

“Maduro provocó un impacto que Noriega nunca tuvo: la migración masiva, la crisis regional y la alianza con actores externos. Por eso, aunque Panamá sirve como antecedente, la magnitud del caso venezolano es mucho mayor”, concluye Játiva.

