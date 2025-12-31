El euro cerró este 2025 con una revalorización frente al dólar que, según estimaciones, alcanza una subida anual del 14 %, impulsada en gran medida por el debilitamiento del billete verde.

El euro frente al dólar en el cierre de 2025

La revalorización del euro frente al dólar en 2025 complica las exportaciones de la zona euro, que desde el 1 de enero contará con un nuevo miembro: Bulgaria.

La moneda única comenzó el año con un registro desfavorable frente al dólar.

El 2 de enero cayó hasta 1 027 dólares, su nivel más bajo desde noviembre de 2022, una baja atribuida entonces a la divergencia económica entre Estados Unidos y la zona euro.

Mientras el PIB estadounidense cerró 2024 con un crecimiento del 2,8 %, la expansión del Viejo Continente fue del 0,7 %.

El giro político y el impulso del euro

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, tras asumir la Presidencia el 20 de enero, marcó el inicio de una revalorización del euro frente al dólar.

Esto, hasta ubicarse este miércoles en 1 1732 dólares hacia las 16:00 GMT. El máximo anual, de 1 1807 dólares, se registró el 1 de julio, nivel no visto desde 2021.

Acercamiento comercial y acuerdo transatlántico

El alza coincidió con un acercamiento entre Washington y Bruselas en materia comercial, luego de que Trump impulsara una ofensiva arancelaria.

El proceso derivó en un acuerdo marco entre EE.UU. y la Unión Europea (UE): Washington aplicaría un arancel promedio del 15 % a la mayoría de bienes europeos, mientras Bruselas eliminaría aranceles a productos estadounidenses.

“Evita una escalada perjudicial y sienta las bases para continuar el diálogo transatlántico”, señalaron ambas partes en un comunicado conjunto del 21 de agosto.

Debilidad del dólar y presión a la Fed

Desde agosto, el euro se ha movido entre 1 159 y 1 173 dólares. Para Hubertus Bardt, economista del Instituto para la Economía Alemana (IW).

Este comportamiento responde principalmente a la debilidad de la economía estadounidense.

“El dólar es el que se ha debilitado”, explicó, aludiendo a los efectos negativos de la política arancelaria y a la presión de Trump sobre la Reserva Federal para bajar las tasas de interés.

La fortaleza del euro, en niveles de 2014 o 2015, se refleja en precios de exportación más altos, lo que perjudica a los productos europeos.

Perspectivas y tensiones fiscales

Bardt anticipa estabilidad para 2026, sin cambios de fondo en las grandes economías europeas.

Alemania muestra un PIB estancado, mientras Francia emerge como un riesgo central en política financiera.

El Tesoro francés prevé emitir 310.000 millones de euros de deuda a medio y largo plazo el próximo año, una cifra récord, sujeta a ajustes según la ley de presupuestos de 2026.

Bulgaria se suma a la zona euro

En este contexto, Bulgaria se convertirá en el país número 21 de la zona euro. Más allá del desempeño inmediato de la moneda frente al dólar, la adhesión se celebrará, entre otros actos, con la iluminación en enero del edificio del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort.

