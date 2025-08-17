El conteo rápido de la empresa Ipsos Ciesmori presentó este domingo 17 de agosto resultados preliminares de las elecciones generales en Bolivia. El estudio colocó al senador opositor Rodrigo Paz en primer lugar con un 31 % de los votos válidos, seguido por el expresidente Jorge Quiroga con un 27,3 %.

Más noticias

Balotaje inédito en las elecciones de Bolivia

El informe difundido por Unitel anticipa un balotaje entre Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Quiroga, de la alianza Libre.

El empresario Samuel Doria Medina, que en las encuestas preelectorales aparecía como favorito, quedó tercero con el 20,2 %, fuera de la segunda vuelta.

Caída del MAS tras dos décadas

La tendencia muestra que el Movimiento al Socialismo (MAS) perdería el poder después de casi 20 años. Su candidato, el exministro Eduardo del Castillo, alcanzó apenas un 3,2 % de los votos.

El aspirante de izquierda mejor posicionado fue Andrónico Rodríguez, de la alianza Popular, con el 8 %.

Trayectoria de Rodrigo Paz y Jorge Quiroga

Rodrigo Paz Pereira, de 57 años, es hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). Nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países, pues sus padres enfrentaron persecución durante los gobiernos militares.

Jorge Quiroga, en cambio, fue vicepresidente entre 1997 y 2001. Ese año asumió la Presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia de Hugo Banzer, quien dejó el cargo por problemas de salud.

Reglas para ganar en primera vuelta

La normativa electoral establece que un candidato necesita más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con una diferencia de al menos diez puntos sobre el segundo.

En esta jornada, más de 7,5 millones de bolivianos participaron en la elección de presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio.

Resultados oficiales del TSE

El conteo rápido no tiene carácter oficial. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) difundirá los primeros resultados a través del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) desde las 21:00 hora local (01:00 GMT).