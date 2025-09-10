La estudiante de 14 años, salió del baño de la escuela Marcelino Blanco de la ciudad de La Paz cerca de las 9:30, luego del primer recreo, con un arma en la mano. Tras efectuar los disparos, pidió a gritos la presencia de una profesora llamada Raquel y aseguró que no se entregaría hasta verla.

El hecho derivó en la evacuación de los demás alumnos y en la activación del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), especializado en negociaciones. Según reportes citados por La Nación, la joven no dejó heridos tras los disparos iniciales.

El padre de la estudiante de Mendoza es policía

De acuerdo con las primeras informaciones, la estudiante habría tomado el arma de su padre, un policía que trabaja en la provincia vecina de San Luis.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, confirmó el vínculo familiar y aseguró que la comunidad está “estupefacta” ante un episodio inédito en la zona. Videos difundidos en redes sociales mostraron los tiros y los gritos de pánico de estudiantes dentro del colegio, lo que incrementó la preocupación de padres y autoridades locales.

Los menores fueron evacuador a un Hospital en Mendoza

Los menores evacuados fueron trasladados preventivamente al Hospital de La Paz, donde esperaron la llegada de sus padres.

Testimonios recogidos por medios locales señalan que la adolescente apuntó a una profesora y le dijo: “¿Ahora tenés miedo?”.

La fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, supervisa el operativo en la institución. Mientras tanto, el comité de crisis integrado por las carteras de Seguridad, Salud y Educación pidió a la ciudadanía y a los medios que no se acerquen al lugar para preservar la seguridad y el interés superior de la menor involucrada, informó La Nación.

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, insistió en que cualquier alteración externa podría tener “consecuencias graves” en la negociación.

Por su parte, el intendente Ubieta señaló que la prioridad es lograr que la joven deponga su actitud sin poner en riesgo más vidas. “Estamos hace horas esperando que la puedan disuadir, que es lo que queremos todos”, afirmó. El caso se mantiene en desarrollo y las autoridades continúan desplegadas en la zona.

