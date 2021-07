Una estructura gigante se derrumba en el Hard Rock Stadium de Florida

Un estructura de proyección de videos de grandes dimensiones se desplomó este jueves 22 de julio del 2021 en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens (Florida) sin que hubiera heridos, un día antes de la celebración del Rolling Loud Music Festival, uno de los mayores festivales de música rap de Estados Unidos.

Imágenes aéreas del canal Local 10 mostraban una enorme estructura para proyección de videos derrumbada sobre lo que parece ser un escenario.

“En caso de que lo vea en las noticias, se cayó una pantalla en uno de nuestros escenarios. Nadie resultó herido y será reparada antes de que se abran las puertas mañana. ¡El show continúa!”, señaló Rolling Loud en su cuenta de Twitter.

Este festival de música hip-hop, que está de regreso tras dos años de ausencia, durará tres días y tendrá como cabezas de cartel a AAP Rocky, Travis Scott y Post Malone, entre otros.

Miami can't catch a break…



The stage collapses ahead of the Rolling Loud music festival set for tomorrow. No injuries reported. pic.twitter.com/hSKSt6UALz