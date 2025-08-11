Detrás del ataque se ha dicho que estarían las disidencias de las FARC, al parecer de la ‘Segunda Marquetalia’. De hecho, señalaron a alias el ‘Zarco Aldinever’ -de quien ese grupo ilegal dice que está muerto- como un responsable directo, aunque no se descarta participación de las disidencias de ‘Iván Mordisco’.

Seis detenidos por el crimen de Miguel Uribe

Hoy permanecen tras las rejas, Elder José Arteaga Hernández, alias el Costeño, el señalado coordinador del crimen de Miguel Uribe Turbay.

‘El Costeño’ fue capturado en una casa del barrio El Muelle, de Bogotá el pasado 5 de julio. Según las investigaciones, este hombre sería el enlace en Bogotá con las personas que dieron la orden de asesinar a Miguel Uribe, al parecer desde Caquetá.

En ese departamento fue capturada mientras escapaba, Katerine Martínez, alias Gabriela, la mujer que le entregó la Glock 9 milímetros al sicario de 15 años.

‘Gabriela’, estaba en Florencia, al parecer buscando la protección de hombres de las disidencias de las Farc y se cambió el color de cabello para tratar de evadir a la justicia.

‘El Veneco’ y ‘el Viejo’

Otro de los detenidos es Carlos Eduardo Mora González, alias el Veneco.

Se trata del conductor del Spark gris, cuya participación en el crimen reveló EL TIEMPO.

‘El Veneco’ fue capturado en un retén de la Policía en el sur de Bogotá y fue la persona encargada de mover a Modelia a alias el Costeño.

También permanece tras las rejas William González Cruz, alias el Viejo, el hombre que sacó en un carro Volkswagen azul a alias el Costeño y a ‘Gabriela’ del barrio Modelia y los llevó a un bar para celebrar el crimen y repartirse el botín.

Y hace cerca de 2 semanas, se entregó en el búnker de la Fiscalía Christian González Ardila, el conductor de la moto que iba a sacar de Modelia al sicario de 15 años.

Cambio en las penas

Es un hecho que de manera inmediata los procesos en contra de estos involucrados y en contra de los autores intelectuales cambiarán de calificación: de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado.

De hecho, Víctor Mosquera, abogado de la familia está solicitando que se adicione el delito de terrorismo por ser la víctima un político en ejercicio, miembro del partido de oposición.

Además del aumento de las condenas, la muerte de Miguel Uribe, también podría llevar a algunos de los implicados a entregar los nombres de quienes dieron la orden ante las elevadas penas que les esperan.

