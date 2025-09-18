Una estatua dorada de 3,6 metros del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a transeúntes en la calle 3, justo afuera del Capitolio de Estados Unidos.

Según informó CNN, la instalación temporal fue inaugurada pocas horas antes del anuncio clave de la Reserva Federal sobre el recorte de las tasas de interés, lo que generó un inmediato debate político y mediático.

El monumento, con acabado brillante y proporciones imponentes, fue colocado de manera sorpresiva y sin previo aviso oficial, atrayendo la atención de turistas y legisladores. Para algunos, la coincidencia del evento artístico con la decisión de la Reserva Federal no fue casualidad, sino un gesto cargado de simbolismo en un momento de tensión económica.

CNN destacó que la estatua se convirtió rápidamente en foco de discusión sobre la influencia de Trump en la vida pública estadounidense, incluso más allá de su rol político.

Oscuro, sin la tradicional bandera de Estados Unidos y con una mirada firme, fue el retrato oficial de Donald Trump, difundido recientemente por la Casa Blanca en junio de 2025.

En la imagen, el presidente aparece con su característica corbata roja y un fondo completamente negro, rompiendo con los patrones visuales tradicionales de la presidencia estadounidense.

La fotografía fue capturada por Daniel Torok, jefe de fotografía de la Casa Blanca, y responde claramente a una intención de estilo y mensaje, de acuerdo con el portal elDiario.es.

Atrás quedó la imagen difundida en enero de este año por su equipo de transición presidencial, donde Trump aparecía más iluminado, con una corbata azul y la bandera estadounidense al fondo.

La obsesión de Trump por su imagen no es nueva. En marzo de 2025, criticó duramente un retrato colgado en un museo de Denver, describiéndolo como “verdaderamente lo peor”.

