Estados Unidos otorgará otras 20 000 visas para trabajadores temporales

El Gobierno del presidente Joe Biden, en Estados Unidos, anunció que pondrá a disposición 20 000 visas adicionales para trabajadores temporales en el año fiscal 2022 debido a la escasez de empleados que presenta el país en ciertos oficios.

Los Departamentos de Seguridad Nacional y del Trabajo anunciaron que se otorgarán visas de tipo H-2B, es decir, aquellas destinadas a trabajadores no agrícolas: turismo, hotelería, jardinería, construcción, entre otros sectores.

@DHSgov & @USDOL announced the forthcoming publication of a joint temporary final rule making an additional 20,000 H-2B temporary nonagricultural worker visas available for fiscal year 2022. Learn more: https://t.co/SnG1DvAe8q