Estados Unidos vigila a 18 petroleros que permanecen en aguas venezolanas

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Unos 18 petroleros bajo sanciones de Estados Unidos, completamente cargados de petróleo, se encuentran actualmente en aguas venezolanas y son vigilados por Washington, según informó este miércoles, 17 de diciembre de 2025, el portal digital Axios.

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Creciente presión de Estados Unidos sobre aguas venezolanas

La situación marca un nuevo episodio en la creciente presión del Gobierno estadounidense sobre la administración del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de acuerdo con EFE.

Axios detalló que ocho de esos navíos están clasificados como buques de carga de gran tamaño, similares al petrolero Skipper, que fue incautado por autoridades estadounidenses la semana pasada.

El medio subrayó que la Administración del presidente Donald Trump planea decomisar estos barcos si llegan a adentrarse en aguas internacionales, una medida que elevaría la tensión en el Caribe, según recogió EFE.

El martes, Trump ordenó “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, lo que supone un paso adicional en la escalada de presión de Washington contra el Gobierno venezolano.

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario advirtió que Venezuela “está rodeada” por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Latinoamérica” y aseguró que la conmoción será sin precedentes hasta que, según sus palabras, se devuelvan activos que considera robados a Estados Unidos.

Comando Sur de Estados Unidos dio un giro a sus operaciones

La semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos dio un giro a sus operaciones en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país.

La interceptación se realizó en el Caribe bajo una orden judicial, tras una serie de operativos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico, informó EFE.

Desde Caracas, el Gobierno venezolano calificó el anuncio de Trump como una “grotesca amenaza” y acusó a Washington de intentar imponer un “bloqueo militar naval” para apoderarse de las riquezas del país, profundizando así el enfrentamiento diplomático entre ambas naciones.

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Con información de EFE