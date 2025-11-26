Estados Unidos utilizará de manera “provisional” de dos aeropuertos dominicanos como parte de su lucha contra el narcotráfico en la región a través de la operación Lanza del Sur. Lo afirmaron este miércoles, 26 de noviembre de 2025, el presidente dominicano, Luis Abinader, y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, tras reunirse en el Palacio Nacional.

Los aeropuertos Internacional de las Américas y el militar de San Isidro destinarán áreas al transporte de equipo y personal técnico. Esta medida apoyará la operación regional contra el narcotráfico conocida como ‘Lanza del Sur.

Abinader explicó que ambos aeropuertos se encuentran en la provincia de Santo Domingo y serán utilizados únicamente de manera provisional.

Hegseth destacó que su visita oficial a República Dominicana marca un nuevo capítulo en la cooperación militar entre ambos países, señaló EFE. Las autoridades dominicanas afirmaron que esta decisión busca fortalecer la seguridad hemisférica. También reconocieron que la operación se desarrolla en un contexto regional complejo.

Demostraciones de los bombarderos B-52H en el Caribe

El despliegue estadounidense coincide con demostraciones de ataque realizadas por bombarderos B-52H en el Caribe. La Fuerza Aérea de Estados Unidos informó que estas maniobras apoyan la Operación Lanza del Sur y buscan reforzar la estabilidad en la zona, indicó EFE.

Los B-52H son aeronaves de largo alcance capaces de volar a gran altura. También pueden transportar armamento convencional o nuclear. La misión incluyó integración con aviones de combate y entrenamiento en movilidad rápida. La Fuerza Aérea no ofreció detalles adicionales sobre la ubicación exacta del ejercicio.

Las maniobras militares ocurren mientras se registra un aumento de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. FlightRadar24 mostró que varios aviones estadounidenses sobrevolaron el Caribe entre la costa venezolana y la isla de Curazao en los últimos días. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió una alerta sobre incremento de actividad militar en el espacio aéreo venezolano.

El país norteamericano trasladó al Caribe su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford. También declaró como terrorista a la organización que identifica como Cartel de los Soles y que vincula con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Con información de EFE