La muerte del exgobernador venezolano Alfredo Díaz provocó una dura condena del Gobierno de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. Washington afirmó que el caso refleja la “naturaleza vil del régimen criminal” del Gobierno venezolano y cuestionó las condiciones en las que el dirigente opositor permaneció detenido en Caracas. La oposición de Venezuela calificaba a Díaz como preso político.

Estados Unidos expresó su postura por medio de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, que publicó un mensaje en X. El texto responsabilizó al Gobierno de Maduro por la detención arbitraria de Díaz en El Helicoide. El centro penitenciario funciona como sede del Sebin y concentra denuncias de torturas y tratos degradantes, según organizaciones humanitarias internacionales.

“La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro”, dice la publicación.

Versión oficial de Venezuela y acusaciones

El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela comunicó que Díaz murió por un infarto. ONG y partidos políticos difundieron esa información antes del anuncio oficial. La oposición lo rechazó y sostuvo que su fallecimiento expone prácticas sostenidas de represión estatal. También recordó que otros seis presos políticos murieron en prisión desde las elecciones del 28 de julio de 2024.

Los dirigentes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia aseguraron que la integridad de Díaz quedó bajo responsabilidad directa del Gobierno que lo mantuvo, según sus palabras, “arbitrariamente secuestrado”. Descartaron la posibilidad de una muerte natural y exigieron claridad sobre las condiciones de su detención.

Contexto político y detención de Alfredo Díaz

Díaz militó en el partido Acción Democrática y ocupó cargos como concejal, alcalde y gobernador de Nueva Esparta. En noviembre de 2024, autoridades lo detuvieron durante la crisis postelectoral y en medio de denuncias sobre un proceso fraudulento que permitió la reelección de Maduro. Días antes, el dirigente cuestionó la falta de publicación de resultados desglosados de las presidenciales.

El exgobernador también denunció una crisis eléctrica en Nueva Esparta ocurrida ese mes. El Gobierno atribuyó los apagones a ataques de la oposición. Su detención se produjo en ese contexto y desencadenó críticas internas y externas. El pronunciamiento de Estados Unidos llega mientras Washington despliega barcos en el Caribe. Afirmó que combate el narcotráfico, mientras Caracas considera esa presencia una amenaza que busca un cambio de Gobierno.

