Alerta en EE.UU. por reto en TikTok para prender autos sin llaves

Las autoridades de Chicago, en Estados Unidos, están en alerta máxima por cuenta de un reto que se ha vuelto viral en TikTok en el que los usuarios enseñan cómo encender un vehículo sin necesidad de una llave. Un hecho que ha sido utilizado por los delincuentes para aumentar el robo de vehículos en varias ciudades de EE.UU.

El video, que ya cuenta con miles de reproducciones en la plataforma de videos y en otras redes sociales en las que ha sido compartido, enseña a arrancar un carro con la punta metálica de un cable USB.

Puntualmente, el peligroso truco que se ha viralizado en los clips funciona para carros de las marchas Hyundai y Kia.

Esta tendencia ha llevado a la policía de Chicago a emitir una alerta ante el aumento del robo de vehículos Kia y Hyundai.

Según las cifras reveladas por las autoridades, el robo de estos carros ha aumentado en un 767 por ciento en 2022.

Las cifras de la policía de Chicago indican que 74 carros de estas marcas fueron robados entre julio y agosto, elevando a 642 la cifra de carros hurtados en 2022.

Según el medio Insider, los robos de autos bajo esta modalidad también han aumentado en lugares como Milwaukee, en donde los hurtos aumentaron hasta un 2 500 por ciento, o en St. Petersburg, en Florida.

KIA & Hyundai Theft Alert! #stpete pd is seeing an unusual trend.Since July 11th, 23 out of 56 stolen cars have been Kia/Hyundais models 2021 and older,that use keys to start. Anyone with a KIA/Hyundai that uses a key, **please** #lockitup pic.twitter.com/l2ZwVHP7cd

Lo más preocupante, según el medio citado, es que los carros robados han generado múltiples accidentes, pues en varios casos han sido utilizados para maniobras peligrosas de conducción que terminan con civiles heridos o fallecidos.

Las autoridades de Florida le dijeron a medios locales que los modelos Kia 2011 y 2012 y los Hyundai de 2015 a 2021 son los que presentan mayor vulnerabilidad ante esta modalidad de robo. Esto debido a que las personas pueden arrancarlos fácilmente al romper la columna de dirección.

Aun así, Kia y Hyundai le aseguraron al diario USA Today que sus vehículos cumplen con todas las normas de seguridad e incluso las superan, aunque afirmaron estar al tanto de los robos de estos vehículos por cuenta del reto que se ha hecho viral en plataformas como TikTok.

Community Advisory due uptick in Kia and Hyundai thefts as viral tiktok challenge continues there were 74 thefts of these cars in July and part of August last year. This year there have been 642, which is an increase of 767%. https://t.co/zjX4ZZv1t9 pic.twitter.com/VYNDYPgmGP