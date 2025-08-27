Estados Unidos desplegó en el mar Caribe al USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, como parte de su estrategia militar en la región.

El arribo de la nave generó la inmediata reacción de Venezuela, que denunció el hecho como una “acción hostil” de la administración de Donald Trump.

Más noticias

Venezuela alerta sobre amenaza regional por submarino nuclear enviado por Estados Unidos

La Misión Permanente de Venezuela ante Naciones Unidas envió una carta en la que denunció la “escalada de acciones hostiles y amenazas” de Washington.

Señaló que el despliegue del USS Newport News representa “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”.

El documento, compartido en Telegram por los ministros de Exteriores y Comunicación, Yván Gil y Freddy Ñáñez, detalló que el submarino llegó acompañado por el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles.

Caracas calificó la presencia del submarino como un acto de intimidación.

Críticas al ingreso de un submarino nuclear de Estados Unidos

Venezuela recordó que el Tratado de Tlatelolco, ratificado por Estados Unidos, declara a América Latina y el Caribe como Zonas Libres de Armas Nucleares.

“La presencia de un submarino nuclear de carácter ofensivo contradice el compromiso histórico con el desarme y la solución pacífica de controversias”, afirmó la misión. También subrayó que la región fue declarada zona de paz en 2014.

Características del USS Newport News

El USS Newport News (SSN-750) pertenece a la clase Los Ángeles, submarinos nucleares de ataque que forman parte de la columna vertebral de la fuerza submarina de EE.UU. desde hace más de 40 años. Según la Marina de Estados Unidos, estas naves están diseñadas para:

Destruir submarinos y buques enemigos.

y buques enemigos. Lanzar misiles de crucero Tomahawk contra objetivos en tierra.

de Tomahawk contra objetivos en tierra. Transportar y desplegar Fuerzas de Operaciones Especiales.

de Especiales. Realizar misiones de inteligencia y reconocimiento.

de y reconocimiento. Apoyar operaciones de grupos de batalla y de guerra de minas.

El USS Newport News mide 110 metros de eslora, desplaza unas 6 900 toneladas sumergido, supera los 25 nudos de velocidad y transporta a 143 tripulantes. Está equipado con misiles Tomahawk, torpedos Mk-48 y cuatro tubos lanzatorpedos.

Exigencias de Caracas a Washington

Venezuela exigió el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo al USS Newport News. Además, pidió garantías claras de que EE.UU. no desplegará ni amenazará con armas nucleares en la región.

Aunque estos submarinos no transportan armas nucleares estratégicas, Caracas solicitó al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Opanal) consultas urgentes y llamó a los Estados miembros de la ONU a respaldar el carácter desnuclearizado del continente.

Petición de apoyo a la ONU

Ese mismo martes, el canciller Yván Gil se reunió en Caracas con Gianluca Rampolla, coordinador residente de Naciones Unidas, y solicitó el respaldo del secretario general António Guterres frente a lo que llamó “amenazas de EE.UU.”.

Esta información le puede interesar: La tensión aumenta entre Estados Unidos y Venezuela con acusaciones y despliegues

Refuerzo militar venezolano en el Caribe

En respuesta, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció el despliegue de buques de mayor porte en aguas territoriales del Caribe como parte de la Operación Relámpago del Catatumbo. Este plan prevé el aumento de militares en las zonas fronterizas con Colombia.

La medida se conoció una semana después de que Washington advirtiera que está preparado para usar todo su poder para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio, lo que incluye el envío de buques y soldados al Caribe.

Recompensa contra Nicolás Maduro

En paralelo, Estados Unidos duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita la captura del presidente Nicolás Maduro, acusado por Washington de violar sus leyes sobre narcóticos.

Con información de EFE