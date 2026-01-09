Estados Unidos realizó acciones militares en seis países desde el regreso de Trump al poder

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo acciones militares en seis países. Se trató de bombardeos selectivos con aviones o drones contra objetivos que Washington considera estratégicos.

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La acción que más impactó del gobierno de Trump fue en Venezuela

La acción más impactante se produjo el 3 de enero de 2026, cuando fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo una operación para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa en Caracas, tras bombardeos y ataques sobre posiciones estratégicas en la capital.

La operación fue descrita como parte de un esfuerzo para desmantelar lo que Washington considera una red vinculada al narcotráfico y al terrorismo.

Yemen

Estados Unidos dirigió una campaña de ataques aéreos y navales contra objetivos ligados a los rebeldes hutíes en Yemen entre el 15 de marzo y el 6 de mayo de 2025. El objetivo principal fue proteger la navegación comercial en el Mar Rojo y el Golfo de Adén.

Somalia

Se realizaron más de un centenar de ataques aéreos contra los grupos ISIS y Al Shabaab entre febrero y diciembre en coordinación con fuerzas somalíes.

Los ataques más importantes contra las células terroristas se produjeron en marzo, mayo y junio.

Irán

Los días 21 y 22 de junio EE.UU. puso en marcha la operación ‘Midnight Hammer’ (Martillo de Medianoche) que consistió en el ataque a tres instalaciones nucleares de Irán (Fordo, Natanz e Isfahan) con bombarderos B-2 y misiles Tomahawk.

Esta acción militar tuvo como objetivo la destrucción del programa nuclear iraní.

Nigeria

El 25 de diciembre de 2025, fuerzas de Estados Unidos coordinadas con el Gobierno nigeriano llevaron a cabo ataques aéreos contra militantes del Estado Islámico en la región de Sokoto, al noroeste de Nigeria.

Siria

El 19 de diciembre de 2025, fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque aéreo contra posiciones del Estado Islámico dentro de Siria, con decenas de objetivos contra infraestructuras y depósitos de armas del grupo terrorista en varias provincias del país.

La operación, bautizada ‘Ojo de Halcón’, fue una represalia por la muerte de dos soldados y un interprete estadounidenses una semana antes en la localidad de Palmira en un ataque yihadista.

Venezuela

A partir de septiembre de 2025, fuerzas estadounidenses realizaron ataques sobre embarcaciones en el Caribe y el Pacífico frente a la costa de Venezuela. El país nortemericano asegurando que transportaban drogas.

Esos ataques y la escalada de tensión con el Gobierno de Venezuela desembocaron en la incursión de comandos estadounidenses que capturaron al presidente del país, Nicolás Maduro, y a su esposa, el 3 de enero en Caracas.

Enlace externo: Estados Unidos

Con información de EFE