Estados Unidos eliminó a Colombia de la lista de naciones que cumplen con sus obligaciones internacionales para combatir el narcotráfico. Esta descertificación también se la extendió a otros dos países de Sudamérica.

El gobierno de Donald Trump anunció este lunes 15 de septiembre de 2025 el “incumplimiento manifiesto” de Colombia para luchar contra el narcotráfico en el último año. También excluyó a Bolivia y Venezuela, entre otros países.

El Departamento de Estado informó la medida en contra del gobierno de Gustavo Petro un comunicado oficial.

Según EE. UU., Colombia registra un récord en los cultivos de coca y la producción de cocaína.

Fuentes de la entidad señalaron que los intentos fallidos de acuerdos con grupos narcoterroristas agravaron la crisis en el país sudamericano.

Con esta decisión, Colombia, principal productor mundial de cocaína, ve amenazada su relación con Washington en un momento clave para el control de drogas ilícitas.

La evaluación anual, que Estados Unidos realiza desde 1986, analiza los esfuerzos de una veintena de países productores.

Esta acción se suma a tensiones diplomáticas recientes, como el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe para frenar el tráfico en Venezuela.

Motivos de la descertificación a Colombia

El Departamento de Estado atribuye la descertificación al récord histórico en cultivos de coca durante la presidencia de Petro. Los intentos de negociación con grupos armados dedicados al narcotráfico no redujeron la producción de cocaína, según la organización.

“Colombia incumplió sus compromisos en acuerdos internacionales de antinarcóticos”, mencionó.

Junto a Colombia, Estados Unidos excluyó a Afganistán, Bolivia, Venezuela y Birmania de la lista por los mismos motivos de incumplimiento. El comunicado enfatiza que estos países no atienden sus responsabilidades como orígenes y rutas de tránsito de drogas.

Los países descertificados enfrentarán graves consecuencias, según el documento oficial. Sin embargo, el Departamento de Estado insiste en que la asistencia a Colombia sigue vital para los intereses nacionales de Estados Unidos.

Esta cooperación se mantendrá en áreas clave, como operaciones militares contra carteles.

Posibles condiciones para revertir la medida

El Departamento de Estado considerará quitar a Colombia de la lista si el gobierno de Petro adopta medidas agresivas para erradicar la coca.

El país debe reducir el tráfico de cocaína y responsabilizar a quienes se benefician de ella. Una mayor cooperación con Estados Unidos para juzgar a líderes de organizaciones criminales aceleraría el proceso, según la entidad.

Una semana antes de la decisión, altos mandos del Ejército y la Policía de Colombia viajaron a Washington D.C. para exponer los esfuerzos del país en la lucha contra el narcotráfico.

El general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, destacó que en 2024 incautaron más de 889 toneladas de cocaína. En el primer semestre de 2025, las incautaciones alcanzaron 600 toneladas, un 20% más que en el mismo período de 2024.

Reacciones y contexto histórico

El presidente Gustavo Petro anunció la descertificación durante un Consejo de Ministros, una hora antes del comunicado oficial.

Petro lamentó la medida tras decenas de muertos, incluyendo policías, soldados y civiles que intentan impedir el flujo de cocaína.

Esta descertificación afecta la cooperación para enfrentar a carteles como el Clan del Golfo y guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

Descertificación en 1997

Colombia enfrentó una descertificación similar en 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper.

Entre 2000 y 2018, Estados Unidos entregó más de 10 000 millones de dólares a Colombia para fines militares, sociales y de erradicación de cultivos.

Por su parte, la canciller Laura Sarabia y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez expresaron preocupación por el impacto en la estrategia de seguridad.

Con información de EFE.

