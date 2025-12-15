El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, trasladó el domingo, 14 de diciembre de 2025, a la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, la “enérgica condena” de Washington al ataque terrorista. El hecho ocurrió contra una celebración de Janucá en Bondi Beach (Sídney), que dejó 16 fallecidos y al menos 40 heridos.

Estados Unidos condena ataque en Sídney

Antes de mantener la conversación telefónica, Rubio expresó públicamente la postura de su país a través de un mensaje en la red social X. “Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo de Australia”, señaló el jefe de la diplomacia estadounidense.

Las autoridades australianas confirmaron que el tiroteo ocurrido en la concurrida playa de Bondi fue un “ataque terrorista” dirigido específicamente contra la comunidad judía.

El atentado se produjo durante un acto por el inicio de la festividad de Janucá, al que asistían cerca de un millar de personas, lo que generó escenas de pánico en una de las zonas más turísticas de Sídney.

Ataque mortal en Sídney contra la comunidad judía

De acuerdo con fuentes oficiales, se trata del primer ataque mortal contra la comunidad judía registrado en Australia. En los últimos años, el país había experimentó varios incidentes antisemitas que el Gobierno australiano vinculó a la influencia del régimen iraní, una situación que derivó recientemente en la expulsión del embajador de Irán en Camberra.

El ataque en Bondi Beach es considerado, además, el tiroteo más mortífero en Australia en casi tres décadas, desde la masacre de Port Arthur, ocurrida en 1996 en Tasmania, donde murieron 35 personas. Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la legislación australiana sobre el control de armas, aunque no fue catalogado como terrorismo.

Estados Unidos reiteró su solidaridad con Australia y reafirmó su compromiso de cooperar estrechamente en la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo, subrayando la importancia de proteger a las comunidades vulnerables frente a la violencia extremista.

