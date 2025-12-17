Estados Unidos ataca otra lancha y deja cuatro muertos en el Pacífico Oriental

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Estados Unidos atacó una nueva lancha en el Pacífico Oriental la noche de este miércoles 17 de diciembre de 2025 y registra cuatro muertos de la tripulación.

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El nuevo ataque de EE.UU. a una lancha con un saldo de cuatro muertos

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. destruyeron este miércoles una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

Mataron a las cuatro personas que tripulaban la nave.

El Comando Sur señaló que el operativo, denominado Lanza del Sur, fue ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

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Además, que “los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba transitando por una conocida ruta narcotraficante en el Pacífico este y estaba llevando a cabo operaciones de tráfico de drogas“.

Desde septiembre, EE.UU. ha ejecutado alrededor de 25 ataques a lanchas, con un saldo de aproximadamente cien muertos.

Estados Unidos vigila a 18 petroleros

Unos 18 petroleros bajo sanciones de Estados Unidos, completamente cargados de petróleo, se encuentran actualmente en aguas venezolanas y son vigilados por Washington, según informó este miércoles, el portal digital Axios.

a situación marca un nuevo episodio en la creciente presión del Gobierno estadounidense sobre la administración del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de acuerdo con EFE.

Axios detalló que ocho de esos navíos son buques de carga de gran tamaño.

Similares al petrolero Skipper, incautado por autoridades estadounidenses la semana pasada.

El medio subrayó que la Administración del presidente Donald Trump planea decomisar estos barcos si llegan a adentrarse en aguas internacionales, una medida que elevaría la tensión en el Caribe, según recogió EFE.

Con información de EFE.

Información extra: EE.UU.

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