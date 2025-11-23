La designación terrorista del Cártel de los Soles por parte de Washington entrará en vigor desde este lunes 24 de noviembre de 2025. De esa forma, empezará una nueva fase en la estrategia estadounidense contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Según el Departamento de Estado, esta inclusión en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) abre la puerta a medidas legales más amplias y a presión diplomática reforzada sobre Nicolás Maduro.

EE.UU. busca nuevas herramientas para presionar a Maduro

El gobierno de Estados Unidos, que ya mantiene sanciones económicas y acusaciones judiciales contra funcionarios de alto nivel del chavismo, afirma que el cártel está “liderado” por Maduro y operará para facilitar envíos de drogas hacia Norteamérica.

La administración ha señalado que la estructura criminal sería responsable de “violencia terrorista en el hemisferio”, pese a que no se han presentado pruebas públicas que respalden directamente estas acusaciones.

Operativos militares y tensiones en el Caribe

La presencia militar estadounidense en el Caribe, reforzada con buques y un portaaviones, suma presión al anuncio.

Desde septiembre, operaciones aéreas de EE. UU. han dejado al menos 83 muertos en ataques contra embarcaciones acusadas de narcotráfico, aunque nuevamente no se ha presentado evidencia pública de que transportaran drogas.

Analistas aseguran que la designación de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) podría servir de marco para justificar acciones más contundentes.

Reacciones y advertencias desde Venezuela

El presidente Nicolás Maduro, que niega de forma tajante cualquier vínculo con actividades criminales, afirmó que EE.UU. “está fabricando una guerra” para justificar intervenciones.

El chavismo también ha alertado que esta clasificación terrorista criminaliza al Estado venezolano y crea un clima de mayor confrontación.

Un precedente en expansión regional

Con esta medida, el Cártel de los Soles se suma a otros grupos latinoamericanos ya catalogados como terroristas, como el Tren de Aragua, además de organizaciones criminales en México y Ecuador.

