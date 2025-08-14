La historia de Nahuel Gallo, un gendarme argentino de 35 años, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, mantiene en vilo a su familia.

Más noticias

El caso de Nahuel Gallo, gendarme argentino, detenido en el régimen de Nicolás Maduro

Su esposa, María Alexandra Gómez, venezolana radicada en Argentina, imploró al presidente Nicolás Maduro su liberación y denunció que no hay pruebas de vida desde el 2 de enero de 2025.

La noticia fue difundida por DNEWS, cadena que recogió su testimonio. Gómez relató que Gallo ingresó legalmente a Venezuela como turista para reencontrarse con ella y su hijo de dos años.

Sin embargo, fue detenido en el estado Táchira y acusado de terrorismo por el Gobierno venezolano. La tensión diplomática entre Caracas y Buenos Aires escaló desde entonces, mientras la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Natalia Molano, pidió la liberación del gendarme y de otros extranjeros detenidos por motivos políticos.

Testimonio y tensiones diplomáticas por el caso de Nahuel Gallo detenido por Nicolás Maduro

En declaraciones a DNEWS, Gómez afirmó que recibió información extraoficial de que su pareja estaría recluido en la cárcel El Rodeo 1, en Caracas, junto a otros 14 extranjeros de distintas nacionalidades. Sin embargo, no ha podido corroborarlo. “Nahuel es inocente, su familia está destrozada. Quiero pensar que no le harán daño”, expresó.

Esposa de Nahuel Gallo se reunió con Tarek William Saab

La mujer contó que se reunió en cuatro ocasiones con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, sin obtener explicaciones claras sobre la detención. Recordó que el viaje de su esposo fue planificado con todos los permisos necesarios para evitar problemas. “Si una persona fuera terrorista, no haría todos esos trámites”, insistió.

La detención sumó tensión a las relaciones diplomáticas entre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el mandatario argentino, Javier Milei.

Organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros han llamado a elevar la presión sobre Venezuela para lograr la liberación de Gallo y otros presos políticos.

La cadena DNEWS señaló que el último registro oficial de Gallo se remonta a las fotografías difundidas por el Gobierno venezolano en enero. Desde entonces, su familia vive una incertidumbre que crece con cada día sin noticias.

Enlace externo: Argentina