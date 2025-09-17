El Consejo de Administración de RTVE aprobó este martes, 17 de septiembre de 2025, retirar a España de Eurovisión 2026 si Israel participa, informó EFE, en una medida que se alinea con países que ya han anunciado protestas similares.

La televisión pública adopta esta postura por su rol económico en la Unión Europea

La televisión pública española se convierte así en el único país del ‘Big Five’ -junto a Italia, Francia, Reino Unido y Alemania- en adoptar esta postura, debido a su rol económico clave en la Unión Europea de Radiodifusión (UER). La decisión fue respaldada por mayoría absoluta con diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención, según detalló RTVE en un comunicado.

El presidente de la corporación, José Pablo López, propuso la medida, que no afectará la organización del Benidorm Fest, festival que celebrará el próximo año su quinta edición y que mantiene su identidad propia. RTVE ya había solicitado en julio en la Asamblea General de la UER abrir un debate sobre la presencia de Israel en la próxima edición del certamen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó públicamente esta posibilidad en mayo y reiteró la postura el lunes pasado, asegurando que hasta que no cese la “barbarie” ni Rusia ni Israel deberían participar en competiciones internacionales.

La vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, celebró la decisión de RTVE, asegurando que España “no puede ser cómplice de un genocidio” y que se debe presionar en cada evento para señalar la actuación israelí en Palestina.

Críticas hacia la postura de España

La medida también genera críticas de la oposición. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, calificó la decisión de “tacticismo” y cuestionó la coherencia del Gobierno respecto a otros eventos deportivos donde participan atletas israelíes.

Por su parte, la diputada de Vox Pepa Millán consideró la medida como una “cortina de humo” y acusó a Sánchez de usar a las víctimas de Gaza como “escudos humanos”.

Desde su debut en 1961 con Conchita Bautista, España participó en 64 ediciones de Eurovisión, siendo uno de los países con más participaciones, mientras que Israel compite desde 1973 y ha obtenido altos puestos en las ediciones recientes.

