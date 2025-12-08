El Nuevo Confinamiento Seguro (NSC) de Chernóbil sufrió daños “graves” tras el ataque con drones registrado en febrero, lo que afectó sus principales funciones de seguridad, incluida su capacidad de contención, informó el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Ucrania acusó a Rusia de ejecutar el ataque

De acuerdo con CNN, el organismo señaló que el incidente representa el mayor riesgo estructural para la zona desde la instalación del colosal hangar de acero.

Ucrania acusó a Rusia de ejecutar el ataque del 14 de febrero de 2025, mientras que el Kremlin negó cualquier responsabilidad, señaló CNN.

Según el OIEA, el impacto generó un incendio y dañó el revestimiento protector del NSC, una estructura fundamental para evitar la liberación de restos radiactivos del reactor número 4, destruido en la explosión de 1986.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, indicó que se han realizado reparaciones temporales, pero que son insuficientes para garantizar la seguridad a largo plazo.

El organismo recomendó una renovación integral y urgente del NSC para prevenir un mayor deterioro. Grossi afirmó que no hubo daños permanentes en las estructuras portantes ni en los sistemas de monitoreo, aunque insistió en la necesidad de restaurar completamente las funciones de protección.

Chernóbil ya fue escenario de tensiones en 2022

El OIEA mantiene presencia permanente en la central y seguirá apoyando las labores de recuperación. CNN recordó que Chernóbil ya fue escenario de tensiones en 2022, cuando fuerzas rusas ocuparon la planta durante semanas y retuvieron a parte del personal antes de retirarse.

El NSC, construido entre 2010 y 2019 y diseñado para durar un siglo, es la estructura móvil terrestre más grande del mundo. Su instalación, que costó 2 100 millones de euros y fue financiada por más de 45 países, ha sido clave para contener los restos del reactor accidentado.

Casi cuatro décadas después del desastre de 1986, Chernóbil continúa siendo uno de los sitios más sensibles del planeta en materia de seguridad nuclear.

