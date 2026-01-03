Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a Nicolás Maduro este sábado 3 de enero de 2026. El presidente Donald Trump confirmó la operación militar.

En Caracas, ciudadanos difundieron en redes sociales videos del ambiente en la ciudad, donde se escuchan aplausos, gritos y expresiones de celebración tras conocerse la noticia.

Más noticias

Aplausos, gritos y festejos tras conocerse la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

En distintos videos compartidos en redes sociales se escucha a personas aplaudir, gritar y celebrar en las calles de Caracas.

En varios registros se repite la consigna de “libertad”, mientras los ciudadanos expresan su alegría por la captura de Maduro. Quienes publican estos contenidos describen el momento como “horas inéditas para Venezuela”.

Además de los videos grabados, usuarios realizan transmisiones en vivo en TikTok. En estos espacios, ciudadanos agradecen a Estados Unidos por el ataque y comentan el impacto inmediato que la noticia genera en la capital venezolana y en otras zonas del país.

También, medios como EFE reportan que varios sectores de Venezuela amanecieron sin luz eléctrica tras la captura de Maduro.

En otros videos se puede ver cómo las Fuerzas Armadas del régimen capturan a ciudadanos que estaban en las calles.

📹🇻🇪 Así suena la libertad: gritos de júbilo inundan las calles de Venezuela tras la captura de Maduro y el posible final del régimen chavista. pic.twitter.com/1EV8yysKc0 — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) January 3, 2026

El Gobierno venezolano pide una reunión de emergencia en la ONU

Por otra parte, el Gobierno de Venezuela solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

La petición consta en una carta dirigida al presidente del Consejo, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, y en otra comunicación enviada al secretario general António Guterres.

Bombardeos denunciados en Caracas y otros estados

En un comunicado oficial, el Ejecutivo venezolano informó que fuerzas militares estadounidenses ejecutaron ataques armados durante la madrugada del sábado.

El texto menciona bombardeos en Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, además de operaciones con helicópteros y aviones en otros puntos del territorio nacional. El Gobierno calificó las acciones como “brutales, injustificadas y unilaterales”.

Esta información le puede interesar: Estados Unidos captura a Nicolás Maduro tras operación militar, según Donald Trump

Venezuela denuncia violación de la Carta de la ONU

Según el comunicado, la agresión vulnera la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados.

Venezuela pidió al Consejo de Seguridad condenar la agresión, exigir el cese de los ataques armados y establecer medidas contra la Administración estadounidense.

Trump confirma la captura de Maduro

En un mensaje publicado en Truth Social, Donald Trump afirmó que Estados Unidos ejecutó “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y capturó a Nicolás Maduro junto con su esposa, a quienes sacaron por vía aérea del país.

Incertidumbre sobre el paradero del mandatario

La vicepresidenta Delcy Rodríguez indicó que el Gobierno desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de su esposa. Mientras tanto, en redes sociales continúan los videos con aplausos, gritos y festejos tras conocerse la captura.

Con información de EFE