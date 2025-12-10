Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió este miércoles 10 de diciembre de 2025 el Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. La opositora venezolana no llegó a tiempo a Noruega para recibir el galardón personalmente. Pese a ello, el Instituto Nobel informó que Machado viajará a la capital noruega próximamente.

La familia de la política asistió al acto en su nombre. Su madre, Corina Parisca, afirmó que Machado está representada por su entorno más cercano y por “todos los venezolanos”. También prometió que la exdiputada no defraudará a quienes respaldan su lucha política y social.

Hija de María Corina se reencontrará con su madre tras dos años

Ana Corina Sosa también confirmó, tras recoger el Premio Nobel de la Paz concedido a su madre, que en “unas horas” podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar “muy pronto” a Venezuela.

“Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses”, dijo.

Al mismo tiempo señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla después de dos años, piensa “en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres”.

“Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela”, aseguró.

Mientras tanto, Ana Corina Sosa enfrenta en este momento “la difícil tarea de dar voz a las palabras de su madre, el discurso que ella preparó para esta ocasión”.

Sosa comenzó expresando la “infinita gratitud”, en nombre de su familia y de toda Venezuela, al Comité Noruego del Nobel por el hecho de que “la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo”.

“Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz”, dijo

Familia destaca el orgullo y apoyo a Machado

Parisca habló con medios locales e internacionales, entre ellos EFE, tras confirmarse la ausencia de Machado en la ceremonia. Dijo que siente satisfacción porque el mundo reconoce a su hija como una mujer entregada a la bondad y al servicio a Venezuela y al resto del mundo. “Ahora sí me siento súper orgullosa”, señaló frente a las cámaras.

Recordó que toda la familia esperaba la llegada de Machado a Oslo. Aun así, aseguró que aceptan la situación con serenidad. “Si el Señor decidió que no venga, está bien representada por su mamá y sus nietos”, afirmó. Explicó que la fe la sostiene en este momento y la impulsa a confiar en el camino que considera elegido para su hija.

Mensaje a la líder opositora María Corina Machado

Parisca mencionó que no ha podido hablar con Machado, quien permanece en un lugar no revelado en Venezuela. Sin embargo, recordó que la opositora dijo el fin de semana pasado que viajaría a Oslo para recibir el Nobel de la Paz en persona.

La madre aprovechó la atención mediática para enviarle un mensaje a su hija. Expresó su cariño y destacó que el amor de la familia no depende de los reconocimientos. “Te queremos más que nunca, no porque te hayan dado un premio, sino porque tú eres como eres”, dijo. Después, mirando a las cámaras, añadió: “Nos haces mucha falta, pero estás aquí un poquito en el alma de cada uno”.

Con información de EFE

