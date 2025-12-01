Elecciones en Honduras, ¿por qué hay empate técnico y qué está en juego?

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Las elecciones generales de Honduras marcan un ajustado pulso, este lunes 1 de diciembre de 2025, entre los dos candidatos principales conservadores, Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con un empate técnico tras escrutado más del 50 % de las actas.

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Incertidumbre política en Honduras

El escrutinio parcial mantiene la incertidumbre y evidencia un escenario político reñido en un país donde la derecha busca recuperar el poder tras el periodo del oficialista Partido Libertad y Refundación.

EFE informó que ambos aspirantes se mantienen en una diferencia mínima que mantiene en suspenso el resultado final.

Con el 57 % de las actas contabilizadas, Asfura suma 749 022 votos, cifra que representa el 39,91 %, mientras Nasralla alcanza 748 507 sufragios y se sitúa en el 39,89 %.

Esta diferencia es considerada un empate técnico y sostiene la tensión en ambas campañas. Nasralla señaló en un mensaje difundido en la red X que sus evaluaciones internas lo proyectan como ganador, aunque aclaró que no se declara vencedor y que respetará los datos oficiales. También destacó que sus sondeos lo sitúan con una ventaja superior al cierre de la jornada electoral.

Posible retorno a la derecha den Honduras

El panorama político refleja un posible retorno de la derecha al poder, tras un periodo de gobierno del Partido Libre. El Partido Liberal podría recuperar la presidencia después de 16 años fuera del Ejecutivo, impulsado por la candidatura de Nasralla, quien se integró a esta formación tras diferencias internas con el oficialismo.

El Partido Nacional busca regresar tras un periodo de ausencia, en medio del desgaste heredado de administraciones previas marcadas por denuncias de corrupción y supuestas conexiones con el narcotráfico. La candidata oficialista Rixi Moncada queda relegada a un tercer lugar con un resultado inferior al previsto en las encuestas iniciales.

El proceso electoral también se vio influido por la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump, quien expresó su apoyo a Asfura días antes de la votación.

Además, los candidatos marcaron posiciones sobre la futura política exterior y la posibilidad de restablecer relaciones con Taiwán. Ambos plantean un giro en la diplomacia hondureña tras la ruptura con Taipéi en 2023 y proponen replantear los vínculos con China, lo que añade más incertidumbre al futuro inmediato del país.

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Con información de EFE