Los datos preliminares del órgano electoral de Bolivia, con el 92 % de actas escrutadas, confirman que el senador opositor Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge Quiroga disputarán una inédita segunda vuelta en octubre, tras las elecciones generales de este domingo.

Rodrigo Paz lidera el conteo electoral en Bolivia

Paz Pereira, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabeza el conteo con el 32,2 % de los votos.

El exmandatario Jorge Quiroga (2001-2002), de la alianza Libre, suma el 26,9 %, según el Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El organismo precisó que aún no se trata del cómputo oficial.

Trayectoria de Rodrigo Paz y Jorge Quiroga

Rodrigo Paz Pereira, de 57 años, es hijo de la española Carmen Pereira y del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993). Nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en varios países, pues sus padres enfrentaron persecución durante los gobiernos militares.

Jorge Quiroga, en cambio, fue vicepresidente entre 1997 y 2001. Ese año asumió la Presidencia por sucesión constitucional tras la renuncia de Hugo Banzer, quien dejó el cargo por problemas de salud.

Caída del MAS tras dos décadas

La tendencia muestra que el Movimiento al Socialismo (MAS) perdería el poder después de casi 20 años. Su candidato, el exministro Eduardo del Castillo, alcanzó apenas un 3,2 % de los votos.

El aspirante de izquierda mejor posicionado fue Andrónico Rodríguez, de la alianza Popular, con el 8 %.

Reglas para ganar en primera vuelta

La normativa electoral establece que un candidato necesita más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con una diferencia de al menos diez puntos sobre el segundo.

En esta jornada, más de 7,5 millones de bolivianos participaron en la elección de presidente, vicepresidente y legisladores para el próximo quinquenio.