Las escuelas públicas de El Salvador implementan desde este miércoles 20 de agosto de 2025 un estricto control, que incluye revisar que los estudiantes vistan un uniforme limpio, cabello adecuado y brinden un saludo respetuoso. Estas se dispusieron como medidas de “orden y disciplina” impulsadas por la nueva ministra de Educación, la capitana y doctora Karla Trigueros.

Esta es una de las primeras medidas de la ministra Trigueros

Trigueros, cuyo nombramiento como ministra fue dado a conocer el pasado 15 de agosto por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió el lunes 18 de agosto un memorándum de “carácter obligatorio” con las “medidas disciplinarias” para el ingreso de los estudiantes, como una de sus primeras acciones en su cargo.

El nombramiento de la ministra, que ingresó como cadete en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en enero de 2007 y posteriormente obtuvo una beca para estudiar Medicina en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, ha dividido opiniones en el país, con alta presencia en las calles y lugares públicos de militares.

Uniforme limpio y ordenado, corte de cabello adecuado, presentación correcta y saludo respetuoso, son las disposiciones que los alumnos deben cumplir y que los directores y maestros de las escuelas deben supervisar.

De no hacerlo, de acuerdo con el memorándum, “será considerada una falta grave de responsabilidad administrativa” y “dará lugar a las acciones correspondientes”.

Medidas disciplinarias permanentes

Vicky de Alvarado, directora del Instituto Nacional General Francisco Menéndez, conocido como Inframen, dijo en declaraciones a EFE que en la institución que dirige se cuenta con medidas disciplinarias “permanentes” y catalogó de “muy buenas” las disposiciones de la ministra.

“Las medidas disciplinarias (en el instituto) siempre las estamos llevando a cabo a través de los docentes en el aula y de los coordinadores, siempre andamos acatando las medidas tanto del Ministerio de Educación como las de la institución”, explicó la docente.

Aseguró que las disposiciones de Trigueros “se van a hacer con mucha más rapidez y se van a aplicar más”, y solicitó el apoyo de madres y padres para que “envíen a sus hijos ordenados y con buena presentación”.

En el Inframen se concentran alrededor de 2 700 estudiantes de educación media de diferentes zonas de San Salvador y, según constató EFE, este miércoles se implementó un control estricto a los alumnos.

Maestros verificaron cortes de cabello y el adecuado uso del uniforme, llamando la atención a aquellos jóvenes que no reunían los requisitos.

‘Disciplina y orden para construir el nuevo El Salvador’

La Presidencia de El Salvador informó de que la ministra Trigueros se desplazó este miércoles por diferentes escuelas del país para verificar el cumplimiento de las disposiciones para “construir el nuevo El Salvador”.

“Estamos intentando replicar el civismo y el patriotismo de nuevo en nuestras escuelas. Al incentivar este tipo de medidas, se siembra en cada estudiante la semilla de una ciudadanía consciente y respetuosa, como parte de su formación integral que va más allá de lo académico, preparándolos así para ser ciudadanos de bien en la sociedad”, apuntó la ministra de acuerdo con la Presidencia.

Según maestros del Frente Magisterial Salvadoreño, el nombramiento de la militar “es un golpe más” contra el área de educación y que “descaradamente está encaminada a profundizar el deterioro de la educación pública con el objetivo de su privatización y volver un peligro para los estudiantes el asistir a instituciones públicas“.

