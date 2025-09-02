El precio del oro alcanzó nuevo récord y las acciones mundiales registraban en su mayoría pérdidas este martes, después de que los mercados de EE.UU. permanecieran cerrados por el Día del Trabajo.

Más noticias

El precio al contado del oro, tradicionalmente un refugio para los inversionistas en tiempos de incertidumbre, subió hasta los 3 578.40 dólares por onza a primera hora de este martes 2 de septiembre. Esto superó el récord intradía de 3 509,90 dólares por onza establecido en abril. Más tarde retrocedió ligeramente, ganando un 1,1 % hasta situarse en 3549,10 dólares por onza.

Según los analistas, los cuestionamientos del presidente Donald Trump a la Reserva Federal de Estados Unidos y otras instituciones sacudieron la confianza en el dólar estadounidense, lo que ha provocado un cambio hacia otras opciones de inversión, como el oro y la plata. Así lo reseña el portal Infobae.

La plata al igual que el oro subió de precio

El precio de la plata subió un 1,8 % hasta alcanzar los 41,46 dólares la onza este martes 2 de septiembre. De esta manera superó los 40 dólares la onza por primera vez desde 2011.

“No se trata solo de una subida de precios, es la confesión del mercado de que la confianza en la moneda federal se está tambaleando”, afirmó Stephen Innes, de SPI Asset Management, en un comentario. Señaló que el precio del metal precioso casi se ha duplicado desde principios de 2023.

Los inversionistas llevan años alejándose de los bonos del Tesoro de EEUU, pero ese cambio se ha acelerado este año debido a las preocupaciones sobre la deuda del Gobierno estadounidense, las tensiones comerciales y los riesgos geopolíticos, afirmó Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote Bank.