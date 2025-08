A pocos días de completarse dos meses del atentado contra Miguel Uribe es poco lo que se conoce de la salud del senador desde el pasado 14 de julio, tras el último reporte de la Fundación Santa Fe.

Sin embargo, este 31 de julio tanto María Claudia Tarazona como el neurocirujano del precandidato decidieron realizar varias publicaciones con tonos de esperanza, según publicó El Tiempo, de Bogotá.

Fernando Hakim, quien ha liderado las cirugías del político y se ha ganado el afecto de miles de colombianos por su dedicación en el estado de salud del senador, compartió una carta que conoce desde pequeño y la cual lo ha motivado durante muchos años.

El mensaje del médico fue respondido por la esposa de Miguel Uribe una hora después: “Gracias infinitas, Doctor Hakim, eres un ejemplo, el mejor Doctor, el mejor ser humano“.

Las palabras del neurocirujano Fernando Hakim

La misiva que compartió el médico a sus seguidores en su cuenta de Instagram la conoce desde que era muy pequeño. De hecho, el doctor Hakim recordó verla en el escritorio de su padre.

Aquí, el mensaje completo:

“Creo que todo depende del estado del espíritu. Si piensas que perderás, has perdido. Si crees que estás derrotado, lo estás. Si piensas que no te atreves, no te atreverás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, es casi seguro que no vas a ganar. Si piensas que perderás, ya has perdido, porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre.

Todo está en el estado del espíritu, porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido, y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su trabajo. Piensa en grande y tus éxitos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo depende del estado del espíritu. Si piensas que alguien es mejor que tú, lo será. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de ganar un premio. La batalla de la vida no siempre va al hombre más fuerte o más rápido.

Tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que puede ganar. Esto lo escribió Christiaan Barnard, quien fue el que hizo el primer trasplante de corazón en el mundo”.

El más reciente mensaje de María Claudia Tarazona

El mensaje más reciente de María Claudia Tarazona fue compartido en sus historias de Instagram. La mujer escribió: “De la mano de Dios, pegaditos a Dios pronto estarán”.

Junto al escrito compartió una fotografía en la que se ve a Miguel Uribe al lado de su hijo menor, Alejandro.

En varias entrevistas, la esposa del senador ha señalado que sueña con ver a su cónyuge estando nuevamente con su hijo menor. Incluso, en redes sociales ha manifestado que uno de los motivos del político para seguir con vida es su familia.

Días antes escribió en su cuenta de Instagram: “Día a día, paso a paso, cada pequeño milagro le da aliento a nuestros corazones. Dios, cógelos fuerte, que sus manos nunca se vuelvan a separar”, se puede leer en el mensaje que la acompaña”.

El último parte médico de Miguel Uribe Turbay

El último parte médico de Miguel Uribe Turbay compartido por la Fundación Santa Fe señaló que el senador “ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable, evidenciada tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas (resonancia magnética, tomografía, Doppler, entre otras), como en su respuesta a las intervenciones quirúrgicas y médicas”.

“En este contexto, y como parte del proceso integral de atención, se inició el protocolo de neurorehabilitación“, añadió el comunicado de la entidad de salud.

A pesar de las buenas noticias, Fundación Santa Fe dijo que el precandidato requiere “continuar su manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos, con soporte ventilatorio mecánico y bajo sedación, al igual que con monitoreo hemodinámico y neurológico para la detección temprana de cualquier cambio”.

“Cabe señalar que su pronóstico neurológico se mantiene reservado”, finalizó el centro médico.