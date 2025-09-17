El Ejército israelí ha causado la muerte de 81 palestinos en la Franja de Gaza hasta este miércoles, 17 de septiembre de 2025, según un balance preliminar de periodistas basado en registros de morgues.

En la ciudad de Gaza, 38 de los fallecidos corresponden a la capital, que enfrenta su segundo día de ofensiva terrestre. Un bombardeo en el campamento de Al Shatea causó la muerte de 15 personas, entre ellas mujeres y niños, cuando se refugiaban en una vivienda, indicó una fuente local a EFE.

Otro ataque aéreo mató a 13 miembros de una familia frente al hospital Al Shifa mientras intentaban huir hacia el sur, marcando la segunda familia alcanzada en esas circunstancias.

Los hospitales del norte de Gaza, como el Bautista y Al Quds, registraron 18 víctimas adicionales, según el recuento de periodistas. Organismos internacionales, relatores de derechos humanos y ONG califican la ofensiva de Israel como un posible genocidio, en medio de un conflicto que ha dejado 65 000 palestinos muertos, incluidos más de 19 000 niños.

En el Líbano, un dron israelí atacó un vehículo en la ciudad de Baalbek, en el este del país, provocando al menos dos muertes. El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés confirmó que se trata de un balance preliminar, sin revelar la identidad de las víctimas.

Israel mantiene ataques selectivos en la región, dirigidos a vehículos, viviendas e infraestructura vinculada a Hezbolá, pese al alto el fuego vigente desde noviembre pasado.

Baalbek, conocida por su patrimonio grecorromano declarado por la Unesco, es escenario de ataques en el marco de la ofensiva aérea israelí de años recientes, reflejando la persistente tensión en la frontera. La comunidad internacional observa con creciente preocupación la escalada en ambos frentes.

Con información de EFE