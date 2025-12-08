La Administración de Donald Trump analizó los planes de María Corina Machado para un eventual cambio de poder en Venezuela, reveló este lunes 8 de diciembre de 2025 The Washington Post. El Gobierno estadounidense revisó documentos internos que describen cómo la líder opositora contempla la salida de Nicolás Maduro y los pasos iniciales de un posible nuevo Gobierno.

El plan elaborado por Machado y su equipo fija objetivos claros. Busca estabilizar el país durante las primeras 100 horas y los primeros 100 días después de la salida de Maduro. También plantea organizar elecciones dentro del primer año. Aunque el equipo de la Nobel de la Paz no compartió todos los detalles por motivos de seguridad, funcionarios de EE. UU. afirmaron al medio que el grupo opositor “está más preparado de lo que se creía”.

Plan y análisis militar para sacar a Maduro del poder

Según la publicación, el equipo de Machado realizó un análisis del Ejército venezolano. Concluyó que el país solo necesitaría una purga “limitada”. Calculó que el 20 % de los oficiales resulta “irredimible”, mientras que el resto rechaza a Maduro o se mantiene sin afiliación política.

El Gobierno de Trump no reconoce a Maduro y lo acusa de liderar una red de narcotráfico. Además, desplegó una presencia militar inédita en el mar Caribe. En esa operación asegura destruir una veintena de embarcaciones usadas por el narcotráfico y matar a más de 80 personas. También advierte que “pronto” ejecutará ataques dentro de Venezuela.

Relación entre Trump y Maduro

Pese a la tensión, ambos mandatarios hablaron por teléfono en noviembre. The Washington Post señala que la conversación fue cordial. Durante el diálogo, Trump expresó su deseo de que Maduro renuncie, pero evitó fijar un ultimátum. Los dos líderes acordaron mantener nuevos contactos en el futuro.

Con información de EFE

