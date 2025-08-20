El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, extendió el alcance de sus aranceles del 50 % sobre el acero y el aluminio con la inclusión de más de 400 categorías de productos adicionales que incluyen extintores, maquinaria agrícola, materiales de construcción, vagones de tren y turbinas eólicas.

La nueva medida amplía considerablemente el impacto de estos gravámenes puestos en vigor en junio pasado y afecta a un total de 407 artículos cuyo contenido de acero y aluminio importado enfrenta ahora esta barrera, aplicada para “fortalecer la industria estadounidense”, especificó el Departamento de Comercio en un comunicado.

Esta inclusión “abarca turbinas eólicas y sus partes y componentes, grúas móviles, excavadoras y otros equipos pesados, vagones de tren, muebles, compresores y bombas, y cientos de otros productos”, especificó este martes la entidad.

Con la aplicación de esta extensión, la Administración Trump “amplía el alcance de los aranceles sobre el acero y el aluminio y bloquea vías para la elusión, apoyando la continua revitalización de las industrias estadounidenses”, indicó el subsecretario de Comercio para la Industria y Seguridad, Jeffrey Kessler.

Sin embargo, analistas advierten sobre las posibles consecuencias de estas medidas tanto para los exportadores, como para fabricantes, compañías y agricultores en EE.UU.

“Todavía me pregunto cómo se benefician las fábricas estadounidenses al encarecer el equipo necesario para equiparlas”, cuestionó en una publicación en la red LinkedIn, el profesor de gestión de cadenas de suministros en la Universidad Estatal de Michigan, Jason Miller.

Miller indicó que de acuerdo a sus cálculos, la ampliación de los aranceles al acero y al aluminio “ahora afecta a al menos 320 000 millones de dólares en importaciones, basado en el valor aduanero general de las importaciones en 2024″.

“Esto añadirá más presiones inflacionarias de costos a los precios ya en aumento que cobran los productores nacionales” en EE.UU., pronosticó.

Entre los países más afectados por esta nueva medida estarían Alemania y Japón, estimó el experto.

Desde su regreso al poder en enero, Trump ha arreciado la guerra comercial contra sus socios, aplicando gravámenes que van desde tarifas bases del 10 % para los países con los que EE.UU. mantiene un superávit y un 15 % para los que registran déficit, además de otros montos que considera “recíprocos”.

En el periodo de tregua arancelaria que terminó el pasado 7 de agosto, Washington cerró acuerdos para bajar aranceles con unos nueve aliados, entre ellos la Unión Europea, a la que disminuyó la tarifa de un 30 % a un 15 %.

