Marco Rubio aseguró este jueves, 4 de septiembre de 2025, en Quito que Estados Unidos considerará la reinstalación de una base militar en Ecuador si el país andino aprueba en un referéndum previsto para diciembre levantar la prohibición constitucional de establecer bases extranjeras.

Rubio explicó que Ecuador debe invitar formalmente a EE. UU.. Destacó que se trata de un aliado estratégico y de un punto clave dentro del Pacífico Sur Occidental, según reportó EFE.

El secretario de Estado se reunió con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y reiteró que la evaluación se realizará con detenimiento.

Rubio afirma “si nos invitan a ingresar, lo estudiaremos”

“Ecuador es un país soberano. Si nos invitan, lo vamos a considerar. Teníamos bases anteriormente y nos fuimos cuando nos lo pidieron en los años de Correa. Si nos invitan a regresar, lo estudiaremos”, afirmó Rubio, subrayando la relevancia de la ubicación para la seguridad regional y la lucha contra el narcoterrorismo, minería ilegal y pesca ilegal.

Noboa someterá a voto en el referéndum un conjunto de reformas constitucionales, entre ellas la eliminación de la prohibición para que existan bases militares extranjeras, que fue incluida en la Constitución de 2008.

La reforma ya cuenta con la aprobación de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional. Además, la ciudadanía decidirá sobre la financiación pública de partidos, la reducción del número de asambleístas y la posibilidad de contratos laborales por horas, entre otros temas.

La visita de Rubio ocurre en un contexto de tensión con Venezuela tras el reciente ataque militar estadounidense a una lancha que salía del país caribeño con drogas y vinculada a la banda Tren de Aragua.

EE. UU. mantiene que estas operaciones buscan combatir el narcotráfico y no intervenir en la soberanía de países aliados como Ecuador. EFE señaló que el acercamiento refleja la intención de Washington de fortalecer la cooperación estratégica con naciones amigas de la región ante amenazas transnacionales.

